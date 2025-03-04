Bilim insanları tarih verdi, kimse hazır değil! En büyük okyanus akıntısı krizi tetikliyor

Dünya üzerindeki özellikle okyanus ve küresel iklim dengesine ilişkin yeni bir çalışma dikkat çekti. Bilim insanları dünyanın en güçlü okyanus akıntısına ilişkin tarih verdi. Antarktika Kutup Çevresi Akıntısı (ACC)’nın detayları ortaya çıktı.

Bilim insanları Dünya üzerindeki çalışmalarına yenisini ekledi. Dünyadaki en güçlü okyanus akıntısı olan Antarktika Kutup Çevresi Akıntısı (ACC), Antarktika buz tabakalarının hızla erimesi nedeniyle yavaşlıyor. Bilim insanları 2050'ye kadar %20'lik bir yavaşlama öngörüyor.

KÜRESEL İKLİM DENGESİ BOZULABİLİR

Dailygalaxy'de yer alan detaylarda Bu değişim küresel iklim modellerini bozabilir, aşırı hava olaylarını yoğunlaştırabilir ve deniz ekosistemlerini tehdit edebilir. ACC'nin zayıflaması ayrıca istilacı türlerin Antarktika'ya ulaşmasına izin vererek bölgenin kırılgan besin ağını değiştirebilir.

ACC , Atlantik, Pasifik ve Hint Okyanuslarını birbirine bağlayarak suyu dünyanın dört bir yanına taşıyan devasa bir taşıma bandıdır . Körfez Akıntısı'ndan dört kat daha güçlü olan bu akım, ısıyı, karbondioksiti ve besinleri dünyanın okyanusları boyunca taşıyarak küresel iklimi düzenler. Bu sirkülasyon, hava modellerini dengelemede ve deniz yaşamını desteklemede önemli bir rol oynar.

Melbourne Üniversitesi ve NORCE Norveç Araştırma Merkezi'nden bilim insanları , yüksek emisyon senaryosunda ACC'nin önemli ölçüde yavaşlayabileceği ve okyanus dolaşımını ve küresel iklimi yeniden şekillendirebileceği konusunda uyarıyor.

AKINTI NEDEN YAVAŞLIYOR?

Yüksek çözünürlüklü okyanus ve deniz buzu simülasyonları kullanan araştırmacılar, okyanusun daha az tuzlu ve daha az yoğun hale gelmesiyle birlikte Antarktika Kutup Çevresi Akıntısı'nı (ACC) çalıştıran motorun yavaşladığını doğruladı.

Dr. Taimoor Sohail ve Doçent Bishakhdatta Gayen'e göre, okyanus son derece karmaşık ve hassas bir dengeye sahiptir. Bu mevcut 'motor' bozulursa, daha fazla iklim değişkenliği, belirli bölgelerde daha büyük uçlar ve okyanusun karbon emici olarak hareket etme kapasitesinin azalması nedeniyle küresel ısınmanın hızlanması gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir.

Ayrıca, okyanus sirkülasyonunun bozulması derin okyanus akıntılarının bozulmasına yol açarak dünya çapındaki deniz ekosistemlerini etkileyebilir . Bu değişimler okyanus yaşamının istikrarını tehdit ederek balık popülasyonlarından gezegen genelindeki biyolojik çeşitliliği sürdüren daha geniş deniz besin ağına kadar her şeyi etkiler.

ANTARKTİKA'DA İSTİLACI TÜRLERİN YÜKSELİŞİ

İklim bozulmasının ötesinde, daha zayıf bir ACC, istilacı türlerin Antarktika'ya ulaşması için de kapı açabilir. Normalde, güçlü akıntı doğal bir bariyer görevi görerek deniz yaşamının buzlu kıtaya geçmesini engeller.

ACC yavaşladıkça, diğer bölgelerden gelen yosun salları, karidesler ve yumuşakçalar Antarktika sularına girebilir ve potansiyel olarak yerel ekosistemleri bozabilir. Bilim insanları, bu türlerin yerel Antarktika organizmalarını geride bırakarak besin ağında kaymalara ve belirli çevre koşullarına bağlı penguenler, kril ve balıklar gibi türleri tehdit edebileceğinden endişe ediyor.

OKYANUSTA YAVAŞLAMA ÖNLENİR Mİ?

Küresel ısınmayı sınırlamak, ACC'nin daha fazla zayıflamasını önlemek için tek uygulanabilir çözüm olmaya devam ediyor. Dr. Sohail'e göre, karbon emisyonları yüksek kalırsa , daha muhafazakar iklim projeksiyonlarına göre bile yavaşlama devam edecek.

2015 Paris Anlaşması, ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 1,5°C üstüyle sınırlamayı amaçlıyordu , ancak son çalışmalar bu eşiğe çoktan ulaşıldığını gösteriyor. Dr. Sohail, "Birçok bilim insanı, bu 1,5 derecelik hedefe çoktan ulaştığımız ve Antarktika buzlarının erimesi üzerinde akış etkileriyle birlikte daha da ısınmasının muhtemel olduğu konusunda hemfikir" dedi.