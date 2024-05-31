Bilim insanları 'üçüncü başparmağı' geliştirdi: Tek elle her şeyi yapabileceksiniz!

31 May 2024 12:07 - Güncelleme : 31 May 2024 12:14

Bilim insanları, Dünya'ya benzer yeni bir gezegen keşfetti! 'İnsan yaşamına en uygun yerlerden biri'

Bilim insanları, Dünya'ya benzer yeni bir gezegen keşfetti! 'İnsan yaşamına en uygun yerlerden biri'

Kullanıcıların sadece tek elleriyle nesneleri bir yerden almak, içecek şişelerinin kapağını açmak, muz soymak ve daha birçok işlemi yapabilmelerini sağlayan bu cihazın, 'insan motor becerilerini mevcut biyolojik sınırlamaların ötesine taşıma potansiyeli' olduğu belirtildi.

Çalışma, Cambridge Üniversitesi MRC Biliş ve Beyin Bilimi Birimi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütüldü ve Science Robotics dergisinde yayımlandı.

Çalışmanın yazarı Lucy Dowdall, MailOnline'a verdiği demeçte, "Günlük hayatımız zaten giyilebilir teknolojiler tarafından tüketiliyor ve şimdi giderek daha fazla sayıda özel güçlendirme teknolojisinin geliştirildiğini görüyoruz" ifadesini kullandı.

ELİN İŞLEVİNİ GENİŞLETECEK

"Üçüncü başparmak" elin işlevini genişletmek için kullanılabilir. Yani aynı anda birden fazla nesneyi taşımayı gerektiren herhangi bir görevde ya da bir kolunu kaybetmiş ve tek eliyle günlük işlerini yapmakta zorlanan ampute bireyler için özellikle değerli olabilir.

Cihaz, kişinin gerçek başparmağına göre avucun karşı tarafına takılıyor ve her bir ayak başparmağının altına yerleştirilen bir basınç sensörü tarafından kontrol ediliyor.

Kablosuz olarak başparmağa bağlı olan her iki ayak parmağı sensörü, ayak parmaklarından gelen basınçtaki ince değişikliklere anında tepki vererek farklı hareketleri kontrol edebiliyor.

Sağ ayak parmağından gelen basınç protez parmağı el boyunca çekerken, sol ayak parmağı ile uygulanan basınç parmağı parmaklara doğru çekiyor. Basıncı serbest bırakmak parmağı orijinal konumuna geri getiriyor.

596 KATILIMCI TEST EDİLDİ

Ekip, çalışmalarında yaşları 3 ile 96 arasında değişen 596 katılımcıyı test etti ve katılımcılara cihaza alışmaları için bir dakika süre verildi. Başparmak, çocukların ve yetişkinlerin ellerine uyabilmesi için farklı boyutlarda sağlandı.

Katılımcılar iki görev gerçekleştirdiler: İlk olarak, mandalları alıp bir sepete koydular ve ikinci görevde, çeşitli boyutlarda beş veya altı farklı nesneyi hareket ettirmeye çalıştılar. Deneyenlerin 98'i, kullanımın ilk dakikasında üçüncü parmağı kullanmada başarılı oldu.

Cihaz şu anda ticari olarak mevcut değil. Dolayısıyla, uzmanların ne zaman ya da nasıl halka sunabilecekleri ve ne kadara mal olacağı gibi sorular cevapsız bulunuyor.