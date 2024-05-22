Tuz kullanmadan tuzlu yemeye devam! Bilim dünyasının son keşfi şaşırttı

22 May 2024 13:55 - Güncelleme : 22 May 2024 13:55

Fazla tüketilmesi durumunda çeşitli sağlık sorunlarına yol açan "üç beyaz"dan biri olan tuzu hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız ancak bir türlü vazgeçemiyorsanız, Japonya merkezli içecek şirketi Kirin Holdings'in elektronik kaşığı hoşunuza gidebilir. Kaşık, ek sodyum eklemeden yemeklere tuzlu tat verebiliyor.

ELEKTRİK YÜKÜ YOLUYLA TUZ ALGISI OLUŞTURUYOR

Harvard Üniversitesi'nin "Nobel'in Parodisi" olan ve gereksiz, saçma şeylere verdiği "Ig Nobel Ödülü"nü geçen yıl kazanan bir chopstick'ten ilham alarak geliştirilen elektronik kaşık, plastik ve metalden üretilmiş olup tuzlu algılamayı sağlamak için sodyum iyon moleküllerini dil üzerinde yoğunlaştıran bir teknolojiye sahip.

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLE ÇALIŞIYOR

Bunu da zayıf bir elektrik yükü ileterek yapıyor ve böylelikle tüketiciye yiyeceğini tuzluymuş gibi hissettiriyor. 60 gram ağırlığındaki kaşık şarj edilebilir bir lityum pille çalışıyor.

Kirin, 200 adet elektrikli tuz kaşığını bu ay satmayı hedefliyor. Haziran ayında perakende mağazalarında dağıtıma çıkacak olan kaşık için hedef, 5 yıl içinde 1 milyon küresel satış olarak belirtiliyor. Fiyatı 127 dolar olarak açıklanan ürün, önümüzdeki ay Japonya dışında da kullanıma sunulmaya başlanacak.