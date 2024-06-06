Bilim insanları yaşlanmayı yavaşlatmanın sırrını çözdü! '5 yıl içinde kullanılabilir'

06 Haziran 2024 15:33 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 15:33

Bilim insanları, yaşlanmanın sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaşmış olabilirler. Çinli akademisyenler tarafından yapılan bir araştırma, herkesin sahip olduğu bir geni artırmanın, hücrelerimizin yıpranma hızını yavaşlatabileceğini ortaya koydu.

Çinli araştırmacılar, meyve sineklerinin DNA'sını incelerken, bir genin genç yaşta ölüp ölmeyeceklerini belirlediğini keşfettiler. Bu geni bir insan veri tabanında taradıklarında, DIMT1 olarak bilinen bir insan geni ile yüzde 93 oranında bir eşleşme buldular.

YAŞLANMA KARŞITI GEN

Daily Mail'in aktardığına göre, laboratuvar çalışmalarında, DIMT1 geni artırılan hücrelerin, değiştirilmemiş hücrelere göre yüzde 65 daha yavaş yaşlandığı gözlemlendi.

YAŞLANMA NASIL OLUR?

Hem insan geni hem de böcek geni, mitokondrilerinin şekil ve yapısını değiştiriyor. Mitokondriler, hücrelerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi (ATP) üretmekten sorumlu ve bu, yaşlanma sürecini hızlandıran oksidasyon stresini dengelemekte rol oynuyor.

Hücrelerimiz ihtiyaç duyduğu enerjiyi alamadıklarında, doku veya organlar düzgün çalışmıyorlar ve bu da yaşlanma sürecinin başlamasını sağlıyor.

Araştırma ekibi, böceklerde 1.283 DNA segmentini inceledi ve yaşam sürelerini düzenleyen tanımlanmamış bir "CG11837" geni buldu. Bu genin aktivitesini artırdıklarında, meyve sineklerinin yüzde 59 daha uzun yaşadığı belirlendi. İnsanlarda benzer genleri aramak için "AlphaFold2" veri tabanını kullanan ekip, CG11837 geninin yapısının insan DIMT1 genine benzer olduğunu anladı.

Araştırma ekibi, bulgularının modern tıp ile bu geni insanlarda aktif hale getirme yolları üzerinde araştırmaları teşvik edeceğini umuyor. 5 yıl içinde insanlarda kullanılabilir olacağı tahmin ediliyor.

Çalışmanın detayları "Nature Aging" dergisinde yayımlandı.