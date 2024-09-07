Bilim insanlarından 'ömrü sağlıklı uzatan gen' keşfi!

07 Eylül 2024 10:35 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 10:37

Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nden araştırmacılar, OSER1 adlı bir genin birçok canlı türünde yaşam süresini sağlıklı bir şekilde uzatmada kritik bir rol oynadığını keşfetti. Bu genin, yaşlanma sürecine yönelik tedavi ve müdahaleler için potansiyel bir hedef olabileceği düşünülüyor.

Dünya genelinde uzun ve sağlıklı bir yaşam arayışı, tarihin en eski ve en önemli sorularından biri oldu. İnsanlar binlerce yıldır "yaşlanmayı yavaşlatmanın" ve "hayat süresini sağlıklı bir şekilde" uzatmanın yollarını arıyor. Şimdi ise bu alanda çığır açabilecek yeni bir gelişme yaşandı.

Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nden araştırmacılar, çeşitli canlı türlerinde yaşam süresini sağlıklı uzatan yeni bir geni keşfetti. Bu keşfin, gelecekte yaşlanma sürecine yönelik tedavi ve müdahalelere kaktıda bulunacağı değerlendiriliyor.

SAĞLIKLI UZUN ÖMÜR, OSER1 GENİ İLE MÜMKÜN

Araştırma ekibi, çalışmalarını saygın bilim dergisi Cell Reports'ta yayımlayarak, OSER1 adı verilen bir genin "sağlıklı uzun ömürlülükte" kritik bir rol oynadığını açıkladı. OSER1, sadece insanlarda değil, meyve sinekleri, nematodlar ve ipek böcekleri gibi birçok farklı canlı türünde de bulunuyor.

Araştırma ekibi bu geni ve kodladığı proteini, "yeni bir ömür uzatma faktörü" olarak nitelendiriyor.

Bu genin keşfi, FOXO transkripsiyon faktörü ile ilişkilendirilen geniş bir protein grubu üzerinde yapılan araştırmaların bir sonucu olarak çıktı. Ekip, bu gen grubunu inceleyerek, manipüle edildiklerinde yaşam süresinde değişikliklere yol açan 10 gen tespit etti. Ancak özellikle OSER1 geni, uzun ömür üzerinde en büyük etkiye sahip gen olarak öne çıktı.

OSER1 geninin bulunmasının en dikkat çekici yanlarından biri, yalnızca belirli bir hayvan modeline özgü olmaması ve insanlar da dahil olmak üzere birçok canlı türünde var olması oluyor. Bu da, genin insan sağlığına yönelik müdahaleler ve tedaviler için uygun bir hedef olmasını sağlıyor.

Araştırma ekibi şu anda OSER1 geninin insanlarda oynadığı rolün boyutunu tam olarak belirlemek için çalışıyor. Çalışmanın başyazarı Zhiquan Li, bu çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi:

"OSER1'in, yaşlanma ve uzun ömür üzerinde kayda değer bir düzenleyici olduğunu gösteren ilk çalışma. Gelecekte, OSER1 tarafından etkilenen yaşa bağlı belirli hastalıklar ve yaşlanma süreçleri hakkında bilgi sağlamayı umuyoruz."