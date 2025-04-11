Bilim kurgu değil gerçek! Dünyanın en gelişmiş biyonik eli: Koldan ayrıldığında bile hareket edebiliyor

İngiltere merkezli girişim şirketi Open Bionics, akılalmaz bir teknolojiye imza attı. İlk bakıldığında sanki bilim kurgu filmiymiş gibi gelen, kullanıcıdan ayrıldığında bile çalışabilen, dünyanın ilk kablosuz biyonik elini tanıttı.

İngiltere merkezli Open Bionics adlı bir girişim şirketi, akıllara durgunluk veren bir gelişmeye imza attı. İnsandan ayrıldığında bile çalışabilen, dünyanın ilk kablosuz biyonik elini tanıttı.

Girişimin kurucu ortağı ve CEO'su Samantha Payne, The Independent'a yaptığı açıklamada, "Önde gelen biyonik ellerden iki kat daha hızlı ve iki kat daha güçlü olmasının yanı sıra, halihazırda en hafif el ve bütünüyle su geçirmez ve tamamen kablosuz olan ilk el” ifadelerine yer verdi.

"BİLİM KURGUDAN FIRLAMIŞ GİBİ"

"Bu, sektör için büyük bir değişim adımı" diyen Payne, biyonik eli "bilim kurgudan fırlamış gibi" şeklinde tanımladı.

The Independent'ın haberine göre, MyoPods adı verilen kablosuz EMG elektrotlarını kullanan cihaz, ampute kişinin kolunun üstünde duruyor ve kas sinyallerini okuyor. Daha sonra bu sinyallerle biyonik parmaklara hareket komutu veriyor.

BİLEKLERİNİ 360 DERECE DÖNDÜREBİLİYOR

Menenjit yüzünden küçük bir çocukken iki elini de kaybeden 19 yaşındaki Tilly Lockey, son 9 yıldır Open Bionics tarafından geliştirilen biyonik kolları kullanıyor.

Lockey, geri bildirimleriyle geliştirilmesine yardımcı olduğu son modelin işlevsellik ve teknoloji açısından rakipsiz olduğunu söyledi.

Lockey, "Kollar çok daha güçlü. Kendi elimi çıkarabiliyorum ve soketimdeki kablosuz sensörler aracılığıyla onu kontrol ederek bir masanın üzerinden sürünmesini ve bana geri dönmesini sağlayabiliyorum. Bu teknolojinin ne kadar epik olduğunu hayal bile edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Artık bileklerini 360 derece döndürebildiğini söyleyen Lockey, "Gerçekten de bunu yapabilen başka bir kol yok" diye ekledi.