Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Bilimle Değişen Dünya: TEKNOFEST’te lise öğrencilerine özel iki büyük araştırma yarışması

Bilim ve teknoloji alanında gençleri araştırmaya, üretmeye ve çözüm geliştirmeye teşvik eden; T3 Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, lise öğrencilerine yönelik iki önemli araştırma yarışmasıyla bilimsel düşünceyi desteklemeye devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bilimle Değişen Dünya: TEKNOFEST’te lise öğrencilerine özel iki büyük araştırma yarışması
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 13:25

yürütücülüğünde düzenlenen bu yarışmalar, gençlerin hem küresel sorunlara bilimsel bakış açısıyla yaklaşmalarını hem de özgün projelerle geleceğe katkı sunmalarını amaçlıyor.

Kutup Bilimlerine Genç Bakış: Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması

Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması, lise öğrenimine devam eden öğrencileri kutup bilimleri alanında çalışmaya teşvik etmek amacıyla düzenleniyor. Yarışma, gençlerin yapacakları nitelikli araştırmalarla hem toplumda kutup bilimlerine yönelik farkındalık oluşturmayı hem de Türkiye’nin bu alandaki bilimsel gücünü artırarak uluslararası bilim camiasında daha etkin bir konuma gelmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Canlı bilimlerinden fiziki bilimlere, sosyal ve beşeri bilimlerden yer bilimlerine uzanan geniş bir çerçevede projelerin kabul edildiği yarışma, lise öğrencilerine disiplinler arası düşünme ve bilimsel araştırma yapma fırsatı sunuyor. Yarışmada her kategori için ödüller aynı olmak üzere birincilik ödülü 90 bin TL, ikincilik ödülü 80 bin TL, üçüncülük ödülü ise 70 bin TL olarak belirlendi.

İklim Değişikliğine Bilimsel Çözümler: Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ise gençlerin iklim değişikliği konusundaki farkındalıklarını artırmayı, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik çalışmalar yapmalarını teşvik etmeyi ve bu alanda toplumsal bilinç oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Yarışma, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine yönelik çözüm üretme potansiyeli taşıyan özgün projeleri destekliyor.

Çevreden ekonomik sektörlere, hava ve iklimden su araştırmalarına, sürdürülebilirlik ve refahtan toplumsal farkındalığa kadar altı ana alan ve yirmi iki alt alanı kapsayan yarışma, lise öğrencilerine çok boyutlu bir araştırma zemini sunuyor. Enerji, tarım, sanayi, ulaşım, biyoçeşitlilik, su yönetimi, iklim direnci ve sağlık gibi kritik başlıklarda geliştirilecek projeler, iklim değişikliğiyle mücadelede gençlerin söz sahibi olmasına olanak tanıyor. Bu yarışmada da her kategori için birincilik ödülü 90 bin TL, ikincilik ödülü 80 bin TL, üçüncülük ödülü ise 70 bin TL olarak uygulanıyor.

Son Başvuru Tarihi: 23 Mart

Bilime ilgi duyan, araştırmayı seven ve geleceğin dünyasına katkı sunmak isteyen lise öğrencileri için büyük bir fırsat sunan bu iki önemli yarışma için son başvuru tarihi 23 Mart. Gençler, çatısı altında hayata geçirilecek bu yarışmalarla projelerini ulusal düzeyde sergileme, bilimsel yetkinliklerini geliştirme ve önemli ödüller kazanma şansı elde edecek.

Bilimsel merakı olan tüm lise öğrencileri, hayallerindeki projeleri gerçeğe dönüştürmek ve TEKNOFEST heyecanının bir parçası olmak için 23 Mart’a kadar başvurularını tamamlayabilir.

ETİKETLER
#teknofest
#tübitak
#iklim değişikliği
#Genç Bilim İnsanları
#Kutup Bilimleri
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.