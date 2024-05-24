Bilişim Vadisi İzmir, girişimcilere tam destek veriyor! Tersine beyin göçünün merkezi olacak

24 May 2024 13:47 - Güncelleme : 24 May 2024 13:47

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında planlanan Bilişim Vadisi İzmir, ulusal ve uluslararası arenada faydalı yeniliklerin öncüsü olmayı planlıyor. 2 Mayıs 2023'te açılışı gerçekleştirilen vadi, 179 bin 353 metrekarelik bir arazi üzerinde yüksek teknoloji odaklı bir kampüs olarak hizmete girdi.

Desteklediği girişimcileri daha da ileriye taşımayı hedefleyen Bilişim Vadisi İzmir, geride kalan 1 yılda 13 kuluçka ve 21 AR-GE firması olmak üzere bünyesinde 34 şirketi barındırıyor. Kampüste faaliyet gösteren uluslararası bir şirket ise 726 personelle yapay zeka alanında çalışmalar yapıyor.

"UZUN YILLAR ÖNCESİNE DAYANIYOR"

Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, AA muhabirine, yaklaşık 1 yıl önce açılışını gerçekleştirdikleri teknoloji merkezinin hayal ve hedefinin çok uzun yıllar öncesine dayandığını söyledi.

Şu anki mevcut durumu Bilişim Vadisi İzmir'in birinci etabı olarak gördüklerini dile getiren Baran, Bilişim Vadisi İzmir'e tahsis edilen toplam arazinin 179 bin 353 metrekare olduğunu belirterek, bu alanda 60 bin metrekarelik bir teknoparkın kurulmasının sağlanabileceğini söyledi.

BEYİN GÖÇÜ VE EKONOMİK DÖNÜŞÜM

Birinci aşamada 9 bin 500 metrekare inşa ettiklerini, bunun 2, 3 ve 4'üncü fazında da 60 bin metrekarelik inşaat alanının ortaya çıkabileceğini kaydeden Baran, "İçinde kiralama ofisleri ve AR-GE merkezlerinin bulunduğu kampüsümüzün tersine beyin göçüyle hem de direkt beyin göçüyle ülkemizin ithalat-ihracat dengesini lehimize dönüştüren bir eksene evrilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Baran, vadinin uluslararası yetenekleri Türkiye'ye çektiğini anlatırken, "Çok basiti bir örnek vereyim. Bilişim Vadisi İzmir'e uluslararası arenadan gelip yerleşen şu anda sadece bir firmanın 700'ün üzerinde insan istihdam ettiğini ve çok ciddi değer yarattığını söyleyebilirim" diye ekledi.