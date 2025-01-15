Bill Gates itiraf etti: "Microsoft'a 400 milyar dolara mal olan büyük hatam!"

15 Ocak 2025 09:25 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 09:34

Microsoft kurucu ortağı Bill Gates, şirketin mobil işletim sistemi pazarında başarısız olmasını kötü yönetimine bağlayarak, bu hatanın şirkete 400 milyar dolara mal olduğunu açıkladı. Android’in kurucusu Rich Miner ise Android’in, Microsoft’un PC’deki kontrolünü telefonlara taşımaması için geliştirildiğini belirtti.

Microsoft​'un kurucu ortağı Bill Gates, şirkete 400 milyar dolara mal olan bir hatasını anlattı. Girişim sermayesi firması Village Global'in düzenlediği bir etkinlikte konuşan Gates, Microsoft'un mobil işletim sistemi pazarında güçlü bir yer edinememesini ve bu boşluğun Google​'ın Android​ platformunun baskın hale gelmesine olanak tanımasını tartıştı.

"BENİM KÖTÜ YÖNETİMİM YÜZÜNDEN..."

Eventbrite CEO’su Julia Hartz ile yaptığı konuşmada, "Yazılım dünyasında, özellikle platformlar söz konusu olduğunda, bu tür piyasalar kazananın her şeyi aldığı piyasalardır. Android'in şu anki konumunda Microsoft olabilirdi. Benim kötü yönetimim yüzünden olamadı. Android, Apple​ dışındaki telefonlar için standart bir platform haline geldi. Bu, Microsoft’un kazanması gereken doğal bir alandı" dedi.

Gates, Microsoft'un mobil işletim sistemi pazarında ikinci sırayı elde etmesi durumunda 400 milyar dolarlık bir dilime sahip olabileceğini öne sürdü. Ancak bu gelir, Google'a gitti.

MİCROSOFT, MOBİL SEKTÖRE ÇOK GEÇ GİRDİ

Apple, iPhone'u Haziran 2007'de piyasaya sürdü. Ardından Android işletim sistemli cihazlar Eylül 2008'de geldi. Microsoft'un akıllı telefon pazarına girişi ise çok daha sonra, Ekim 2010'da Windows Phone 7 ile gerçekleşti. Ancak o zamana kadar, Android ve iOS birlikte mobil işletim sistemi pazarının yüzde 99,9'unu ele geçirmişti. Yani sona kalan Microsoft, dona kaldı.

Öte yandan Microsoft'un mobildeki bu başarısızlığı, şirketin PC pazarındaki hakimiyetiyle keskin bir tezat oluşturuyor. Şirketin Windows işletim sistemi, 90'larda kişisel bilgisayar devrimini başlattı ve Microsoft'un şu anki 3 trilyon dolarlık değerlemesinin temelini oluşturuyor.

ANDROİD'İN KURUCUSU, BİLL GATES​'E CEVAP VERDİ

Bill Gates'in bu açıklamalarının Android'in kurucu ortağı Rich Miner, X hesabından yaptığı bir açıklamada "Android'i, Microsoft'un PC'lerde yaptığı gibi telefonlarda da kontrolü ele geçirip yeniliği boğmasını önlemek için geliştirdim. Bu yüzden Gates'in mobilde Android'e kaybetmekten yakınması benim için her zaman komik olmuştur" ifadelerin kullandı.