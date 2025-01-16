Bill Gates'in nükleer reaktör projesine kritik onay çıktı

16 Ocak 2025 10:39 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 10:40

Bill Gates'in desteklediği TerraPower, Wyoming'deki ilk Natrium santrali olan Kemmerer Güç İstasyonu için inşaat izni aldı. Bu, yenilenebilir enerjiyle entegre çalışabilen ve sıfır karbon emisyonlu Natrium teknolojisine sahip, gelişmiş bir nükleer reaktör projesinin önemli bir aşamasını temsil ediyor.

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Bill Gates​'in desteklediği nükleer enerji firması Terrapower, Wyoming Endüstriyel Yerleşim Konseyi'nden (ISC) ilk Natrium santrali olan Kemmerer Güç İstasyonu Ünite 1 için onay aldığını duyurdu. Onay, Natrium santralinin erimiş tuz enerji depolama tanklarını ve türbinlerini barındıran enerji adası bölümü de dahil olmak üzere nükleer olmayan tesislerin inşasına izin verecek.

NATRİUM TEKNOLOJİSİ

Natrium teknolojisi, gigawatt ölçekli erimiş tuz bazlı enerji depolama sistemine sahip 345 MW'lık sodyum soğutmalı hızlı reaktör ile gelişmiş bir nükleer tasarıma sahip. Enerji depolama özelliği, tesisin yenilenebilir kaynaklarla sorunsuz bir şekilde entegre olmasına ve şebeke esnekliğinde genel bir artışa olanak tanıyor.

Terrapower, Natrium santralinin bu benzersiz özelliğe sahip tek gelişmiş reaktör tasarımı olduğunu söylüyor. ISC'den alınan onay, Natrium santrali için nükleer olmayan tesislerin inşasına izin verecek. Bu izinle birlikte TerraPower inşaat programına devam edecek; 2025 yılında hem Kemmerer Eğitim Merkezi hem de enerji adasının inşaatına başlamayı ve 2024 yılında başlayan sodyum test ve dolum tesisi çalışmalarına devam etmeyi planlıyor.

345 MW NATRİUM SANTRALİ VE HALEU

TerraPower bu projeyi ABD Enerji Bakanlığı İleri Reaktör Gösterim Programı (ARDP) aracılığıyla inşa ediyor. Natrium tesisi tamamlandığında, emekliye ayrılan kömür yakıtlı bir enerji santralinin yakınında yer alan, tamamen işleyen ticari bir enerji santrali olacak.

TerraPower, Natrium teknolojisinin gelişmiş, sıfır karbonlu enerjiye giden en hızlı ve en düşük maliyetli yollardan biri olduğunu iddia ediyor. Geçen yılın başlarında firma, ABD'de yeni nesil nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine yardımcı olmak üzere yüksek testli düşük zenginleştirilmiş uranyum (HALEU) üretmek için ASP Isotopes ile bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma kapsamında TerraPower, ASP Isotopes'un yenilikçi lazer tabanlı zenginleştirme teknolojisini kullanarak Güney Afrika'da bir HALEU zenginleştirme tesisinin inşasına yatırım yapacak. Bunun karşılığında TerraPower, tesiste üretilen HALEU'yu satın alarak Natrium reaktörleri için hayati bir kaynağı güvence altına alacak.