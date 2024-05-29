Bir F-35 daha düştü, gözler düşman uçaklarına çevrildi! KAAN’ı hesaba katamıyorlar

29 May 2024 09:56 - Güncelleme : 29 May 2024 09:57

ABD’nin 5. Nesil F-35 savaş uçağı kazalarına bir yenisini daha ekledi. F-35 savaş uçağı New Mexico, Albuquerque International'dan kalkış sırasında bilinmeyen bir sebeple düştü. Eğitim tatbikatı sırasında düşen uçağın parçalandığı bildirilirken, pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu öğrenildi.

F-35 uçağında 883 tasarım hataları yanı sıra iniş takımları ve yakıt borusu titreşim sorunları da meydana geliyor. Güney Çin Denizi’nde iniş sırasında bir F-35C tipi uçak düşmüştü. 2023 yılında yine bir F-35 uçağı Güney Carolina eyaleti üzerinde seyrederken kaybolmuştu. 23 Eylül 2016 tarihinde ise Mountain Home Hava Üssünde bir F-35 uçağı da yanmıştı. F-35’in teknik sorun ve kazalarla gündeme gelmesi sonrası gözler alternatiflere çevrildi.

ÇİN'İN 5. NESİL SAVAŞ UÇAKLARI GÜÇLÜ ALTERNATİF

Çin’in 5. Nesil savaş uçağı ''Güçlü Ejderha'' olarak bilinen Chengdu J-20 2017 yılında hizmete girmesinin ardından geliştirilerek radar tespitinden kaçınmak için gizlilik yeteneğini artırdı.

Sanayi gazetesi’nde yer alan detaylara göre J-20, hem çevikliğe hem de düşük gözlemlenebilirliğe ulaşmaya yardımcı olan bir canard-delta konfigürasyonunu içeriyor. Gövdesi, radar emici malzemeler ve açılı yüzeyler kullanılarak radar kesitlerini büyük ölçüde en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Başlangıçta Rus AL-31F motorlarıyla desteklenen J-20, yerli WS-10C motorlarına geçiş yapıyor ve sonunda WS-15 motorunun süper seyir yeteneği (ard yakıcılar olmadan sürekli süpersonik uçuş) sağlaması bekleniyor. Army Recognition haberine göre J-20 ikiz motorları, kaçınma ve yakın mesafe it dalaşı için gerekli olan önemli hız ve manevra kabiliyeti sağlar.

Aktif Elektronik Olarak Taranan Dizi (AESA) radarı gibi gelişmiş aviyoniklerle donatılan J-20, düşmanları takip etme ve hedefleme konusunda öne çıkıyor.

GİZLİLİK VE ÇEVİKLİK YARIŞI

Çin’in diğer 5. Nesili FC-31, özellikle ihracat potansiyeli açısından F-35’e rekabetçi bir alternatif sunmayı hedefliyor. FC-31, azaltılmış radar kesiti ve dahili silah bölmeleri ile tespit edilmeden kalma yeteneğini artıran gizli bir tasarıma sahiptir. Uçak, Rus RD-93 motorlarına sahip çift motorlu bir konfigürasyon kullanıyor. Ancak gelecekteki yinelemeler, daha iyi performans için Çin yapımı motorları da içerebilir. Aerodinamik tasarımı gizlilik ve çevikliğe odaklanıyor ve bu da onu çeşitli savaş rolleri için uygun kılıyor.

F-35’te gelişmiş sensör ve aviyonik paketi kritik avantaj olarak öne çıkıyor. Uçakta üstün takip, hedefleme ve elektronik harp yetenekleri sağlayan AN/APG-81 AESA radarı bulunuyor. Dağıtılmış Açıklık Sistemi (DAS), F-35’e 360 derecelik durumsal farkındalık kazandırarak pilotların her yönden gelen tehditleri tespit etmesine ve müdahale etmesine olanak tanır. F-35 aynı zamanda gelişmiş elektronik harp ve haberleşme sistemlerinden de yararlanıyor. F-35’in bilgileri gerçek zamanlı olarak toplama, işleme ve paylaşma yeteneği, belirleyici bir taktik avantaj sağlıyor. Bu ağ merkezli savaş yeteneği, F-35 pilotlarının rakiplerinden daha hızlı ve daha bilinçli kararlar alabilmesini sağlıyor. Buna karşılık, J-20 ve FC-31 elektronik harp ve veri bağlantısı teknolojilerinde ilerleme kaydederken, F-35’in kapsamlı ve olgun sistem entegrasyonu onu diğerlerinden ayırıyor.

KAAN GERÇEĞİ

Türkiye’nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN yeni test uçuşlarıyla gözdağı verdi. 2030’lu yıllara doğru KAAN’ın 5. Nesil savaş uçaklarında üstün rol oynayacağı ileri düzey teknolojilerin kullanılacağı belirtiliyor. Çin’in 5. Nesil savaş uçakları F-35’ rakip olarak öne çıkarken Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra ABD’de KAAN’ın büyük alternatif olabileceğini düşünüyor. Bu detayları basında çıkan F-35 ile KAAN kıyaslamalarında sıkça gördük!

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Türkiye'nin üstün özellikli KAAN uçağını örnek göstererek, savaş uçağı üretiminin dünyada çok kutuplu bir noktaya doğru ilerlediğini belirmişti. Dergi, "ABD bu sürece uyum sağlamazsa geride kalacak" uyarısı da yapmıştı.

KAAN'IN FARKI

Rus basını KAAN’ı en yakından inceleyen son grup oldu. KAAN'ın 10 ton mühimmat taşıdığı ve bu alanda rakibi F-35'ten 4 ton daha önde olduğu aktarıldı. KAAN'ın çift motorlu olması nedeniyle F-35'e kıyasla bu alanda da üstün olduğu ancak radar ve manevra kapasitesinin gelecek yıllarda ortaya çıkacağı belirtilmişti.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ''Toplamda 100 bin çekirdek var analiz yapabilmek için. Kullanılan yazılım en son yazılım. İmalat kompozit ve bütün gövdesi kompozit.'' açıklamasını yapmıştı. KAAN, iki motorlu bir uçak olmasına rağmen arkadan çıkardığı ısı 1.500 dereceden aşağıda gösteriliyor. F-35’te ise bu ısı 2 bin derecenin üzerinde oluyor. Bu da KAAN’ın termal ısı açısından görünmezlik özelliğinde ABD yapımı F-35’ten daha başarılı yaptığı belirtiliyor.

YAPAY ZEKÂ DESTEĞİ

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor.