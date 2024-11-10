Bitcoin fethetmeye devam ediyor! ABD'de yeni uygulama

10 Kasım 2024 10:07 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 10:07

Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleri genellikle yatırım aracı olarak kullanılsa da pek çok ülkede ödeme yöntemi olarak da kullanılabiliyor. El Salvador, Bitcoin'i ülkenin resmi kripto para birimi ilan etmişti. Donald Trump zaferiyle değeri rekor üstüne rekor kıran Bitcoin, şimdi de vergi ödemelerinde kullanılacak.

Detroit, yakında şehir ücretleri ve vergiler için kripto paraları kabul eden en büyük ABD şehri olacağını duyurdu. 2025 yılından itibaren, bu yeni ödeme yöntemiyle işlem yapmak isteyen vatandaşların Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto paraları kullanmaları için şehir, PayPal aracılığıyla ödeme işlemlerini gerçekleştirecek.

DETROİT, ABD'NİN İNOVASYON MERKEZİ OLMAK İSTİYOR

Şehirden yapılan açıklamaya göre bu hamle, Detroit'i bir inovasyon merkezi olarak konumlandırma amacı güden bir pazarlama stratejisi olarak görülüyor ve Donald Trump'ın ikinci kez ABD Başkanı seçilmesinin hemen ardından geldi. Trump, kripto para düzenlemelerinin gevşetilmesini destekleyeceğini belirtmişti.

Detroit'in açıklamasında hangi kripto paraların kabul edileceği belirtilmedi. PayPal ise şu anda PYUSD adı verilen dolara endeksli kendi stabilcoini ile Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Bitcoin Cash'i destekliyor. Kripto paralarla yapılan ödemeler anında dolara çevrilecek. Detroit, kripto paraları HODL etmeyecek.

Basın bülteninde "Bu girişim sadece Detroit sakinlerinin şehirle daha kolay işlem yapmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda şehre fark katmak isteyen blockchain ve teknoloji girişimcilerini davet eden Detroit'in kararlılığını da gösteriyor" ifadeleri yer aldı. Şehir ayrıca, bu adımın Detroit'in genel olarak elektronik ödemeleri kolaylaştırmak adına yapılan daha geniş bir ödeme sistemi yükseltmesinin parçası olduğunu belirtti.

Yıllar boyunca diğer kuruluşlar da dikkat çekmek için kripto furyasından faydalanmaya çalıştı. Örneğin memestock çılgınlığı sırasında AMC, film biletleri için Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul etmeye başlamıştı. 2010'da Florida'da bir kişi, iki pizza için 10.000 Bitcoin ödemişti, ki bu miktarın bugünkü değeri 700 milyon doların üzerinde.