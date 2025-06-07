Black Myth: Wukong Xbox için geliyor: Çıkış tarihi ve ön sipariş detayları belli oldu

Çin mitolojisinin mistik dünyasını aksiyon RPG formunda oyunculara sunan Black Myth: Wukong Xbox platformuna geliyor. Yapım şu anda yalnızca PC ve PS5 oyuncularının erişimine açık. Ancak yakında bu durum değişecek. İşte Black Myth: Wukong Xbox çıkış tarihi ve ön sipariş detayları...
Aksiyon RPG severlerin merakla beklediği Black Myth: Wukong sonunda Xbox kullanıcılarıyla da buluşuyor. The Verge sitesinin haberine göre, uzun süredir PC ve PlayStation 5 platformlarında oynanabilen oyun, 20 Ağustos 2025 itibarıyla Xbox Series X|S için de yayınlanacak.
Çin mitolojisinden ilham alan atmosferi, zorlu boss savaşları ve etkileyici grafik yapısıyla dikkat çeken yapım, Game Science tarafından geliştirildi. Şirket, Xbox versiyonunun gecikme sebebini "teknik optimizasyon süreci" olarak açıkladı. Xbox Series S için yapılan performans iyileştirmelerinin zaman aldığını belirten geliştirici ekip, Sony ile özel bir anlaşma yapmadıklarını da net bir şekilde vurguladı.
Black Myth: Wukong'un Xbox Store üzerinden ön siparişleri 18 Haziran 2025'te başlayacak. Ön siparişle oyunu edinen kullanıcılar ise lansman öncesi avantajlı bir fırsat ile yüzde 20 indirim hakkı elde edebilecek.
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