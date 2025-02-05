BluTV - Netflix rekabetinin kazananı belli oldu! İşte en popüler dijital platform

05 Şubat 2025 16:29 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 16:39

Türkiye pazarında faaliyet gösteren dijital yayın platformları arasında en çok tercih edilen uygulama belli oldu. Araştırma sitesi JustWatch, üyelerinin ilgi alanlarına dayanarak gerçekleştirdiği analiz neticesinde BluTV, Netflix ve Amazon Prime Video'nun pazar paylarını açıkladı.

Türkiye'de dijital yayın platformları arasındaki rekabetin kazananı belli oldu. Pazarda BluTV, Netflix, Disney+, Prime Video ve MUBI gibi şirketler faaliyet gösteriyor. JustWatch tarafından açıklanan 2023 ve 2024 son çeyrek verilerine göre ise bazı platformlar büyüme kaydederken, bazıları abone kaybı yaşadı.

BLUTV ZİRVEDE AMA KÜÇÜLÜYOR

BluTV, 2023'ün son çeyreğinde (Q4 2023) yüzde 38'lik pazar payına sahipken, 2024'ün son çeyreğinde (Q4 2024) bu oran yüzde 35'e geriledi. Küçülmeye rağmen BluTV, Türkiye'nin en büyük dijital yayın platformu olma konumunu koruyor.

NETFLİX BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ

Netflix, 2023'te yüzde 27 olan pazar payını 2024'te yüzde 29'a çıkararak Türkiye'deki büyümesini sürdürdü. Öte yandan Amazon Prime Video da yükseliş trendini sürdüren platformlardan biri oldu. 2023 yılında yüzde 19 olan pazar payı, 2024'te yüzde 20'ye çıkarak küçük ama istikrarlı bir artış gösterdi. Benzer şekilde Disney+ da 2023'te yüzde 7 olan pazar payını 2024'te yüzde 8'e yükseltti.

MUBI İSTİKRARINI KORUYOR, KÜÇÜK PLATFORMLAR GERİLİYOR

Filmleriyle öne çıkan MUBI, yüzde 5'lik pazar payını koruyarak Türkiye'deki yerini sağlamlaştırdı. Öte yandan, daha küçük platformların bulunduğu "Diğer" kategorisinde pazar payı yüzde 4'ten yüzde 3'e geriledi.

Bu verilerin platformlar tarafından açıklanmış resmi rakamlar olmadığını belirtmekte fayda var. JustWatch sitesi, kendi üyelerinin ilgi alanlarına dayanarak gerçekleştirdiği analizler neticesinde bu raporu hazırlıyor.