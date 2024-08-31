Boeing Starliner mekiği Dünya'ya dönüyor: Mahsur kalan astronotlar için yine kötü haber var

31 Ağustos 2024 11:05 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 11:08

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Boeing, Starliner uzay aracını 6 Eylül Cuma günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayırarak ABD'nin New Mexico eyaletinin güneyindeki White Sands uzay limanına indirmek üzere son hazırlıklarını sürdürüyor.

BOEING STARLINER ARACI DÜNYA'YA BOŞ DÖNECEK

Starliner'ın içinde Dünya'ya dönmesi beklenen astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, NASA'nın geçen hafta Boeing'in test uçuşunu mürettebat olmadan tamamlamaya karar vermesinin ardından uzay istasyonunda kalacak.

NASA yetkilileri, uzay aracının haziran başında uzay istasyonuna yaptığı uçuş sırasında itici arızaları yaşamasının ardından astronotları Starliner'a bindirmenin çok riskli olduğuna karar verdi.

Otomatik pilotta uçan Starliner uzay aracının 6 Eylül'de yerel saatle 6.04'te istasyondan ayrılması planlanıyor. NASA, perşembe günü yaptığı açıklamada, kapsülün yörüngeden çıkmak için motorlarını ateşleyeceğini ve 7 Eylül'de yerel saatle 12.03'te New Mexico'ya paraşütle iniş yapmayı hedeflediğini söyledi.

UZAYDA MAHSUR KALAN ASTRONOTLAR NE ZAMAN DÖNECEK?

Wilmore ve Williams en erken şubat ayında SpaceX Dragon kapsülüyle Dünya'ya dönecek, böylece astronotların uzay istasyonunda kalış süreleri sekiz günden sekiz aya çıkmış olacak.

NASA yetkilileri perşembe günü Starliner uzay aracını iniş için hazır hale getirmek üzere iki günlük uçuşa hazırlık incelemesinin ikinci bölümünü tamamladı. Bununla birlikte, Starliner uzay aracının inişi için katı hava durumu kuralları da bulunuyor ve bu nedenle NASA ve Boeing yöneticileri, cuma gecesi dönüşe devam edip etmeyeceklerine veya daha iyi koşulları bekleyip beklemeyeceklerine karar verecek.