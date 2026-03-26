Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

BTK, dolandırıcılık ve kumar mesajlarına set çekti! 1 Nisan'da yeni dönem başlıyor

BTK tarafından hayata geçirilen yeni kararla birlikte, artan dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek amacıyla GSM operatörlerinin vatandaşlara internet bağlantısı içeren mesajlar iletmesi 1 Nisan 2026 itibarıyla son buluyor. İşte tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 16:59

Cep telefonu dolandırıcılıklarına karşı kritik bir adım atıldı. Sabah'ın haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun () hazırladığı yeni düzenleme kapsamında, vatandaşları mağdur eden SMS tabanlı tuzakların tamamen engellenmesi hedefleniyor.

HABERİN ÖZETİ

BTK, dolandırıcılık ve kumar mesajlarına set çekti! 1 Nisan'da yeni dönem başlıyor

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yeni düzenlemesiyle, cep telefonu dolandırıcılıklarını engellemek amacıyla 1 Nisan 2026'dan itibaren internet bağlantısı içeren SMS ve MMS mesajlarının gönderimi yasaklanacak.
1 Nisan 2026 tarihinden itibaren GSM operatörleri, içerisinde internet bağlantısı (URL) bulunan SMS ve MMS mesajlarını kullanıcılara ulaştıramayacak.
İletişim kanalları kullanılarak milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının önüne geçilmesi amacıyla bu yasak getiriliyor.
Yurtdışından Türkiye'deki abonelere gönderilen SMS ve MMS mesajlarında internet adresi bulunması hâlinde, söz konusu mesajlar abonelere iletilmeyecek.
SMS ve MMS gönderimine imkân tanıyan kullanıcı ara yüzlerinin giriş ekranlarında, göndericinin güvenli elektronik imza ile giriş yapması zorunlu olacak.
1 Nisan'dan itibaren operatörler ile internet servis sağlayıcılarının başka firmalara ait müşterileri araması da yasaklanıyor.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Alınan karar doğrultusunda, GSM operatörleri 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren içerisinde internet bağlantısı (URL) bulunan SMS ve MMS mesajlarını kullanıcılara ulaştıramayacaklar.

BTK, dolandırıcılık ve kumar mesajlarına set çekti! 1 Nisan'da yeni dönem başlıyor

YURT DIŞI KAYNAKLI DOLANDIRICILIK MESAJLARINA GEÇİT YOK

İletişim kanalları kullanılarak milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının önüne geçilmesi amacıyla GSM operatörlerinin vatandaşlara link içeren SMS'leri iletmesi yasaklanıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "İşletmeciler veya adına işlem yapanlar tarafından gerçekleştirilen istenmeyen aramaların önlenmesine yönelik tedbirleri" hayata geçiriyor.

BTK'nın 1 Nisan'da yürürlüğe girecek söz konusu kararıyla, iletişim kanalları kullanılarak milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, aramalar veya gönderilen mesajlar yoluyla kişileri korku ve paniğe sevk eden, dolandırmaya yönelik ya da bahis ve kumar amacıyla kurulan iletişimin engellenmesi hedefleniyor.

Yurtdışından Türkiye'deki abonelere gönderilen uygulamadan kişiye SMS ve MMS mesajlarında internet adresi (URL, bağlantı vb.) bulunması hâlinde, söz konusu mesajlar abonelere iletilmeyecek. Ayrıca SMS ve MMS gönderimine imkân tanıyan kullanıcı ara yüzlerinin giriş ekranlarında, göndericinin veya mesaj göndermeye yetkili kişinin güvenli elektronik imza ile giriş yapması zorunlu olacak. Karar 1 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

1 Nisan'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, tanıtımı ve bilgilendirilmesi amacıyla operatörler ile internet servis sağlayıcılarının başka firmalara ait müşterileri araması da yasaklanıyor. Bu dolandırıcılık yönteminde yeni piyasaya giren bazı internet servis sağlayıcıları, anlaştıkları bir çağrı merkezine kendilerine operatör kazandırma karşılığında ücret veriyordu.

BTK, dolandırıcılık ve kumar mesajlarına set çekti! 1 Nisan'da yeni dönem başlıyor

"TAAHHÜDÜNÜZ BİTTİ" YALANI TARİH OLUYOR

Merdiven altı faaliyet gösteren bu çağrı merkezleri ise farklı operatörlerin internet abonelerini arayarak, taahhütleri devam etmesine rağmen "Taahhüdünüz sona erdi, yeni bir anlaşma yapmazsanız yüksek faturalarla karşılaşacaksınız" gibi asılsız ifadelerle vatandaşları yanıltıyordu.

Kurulun kararıyla, tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla, operatörlerin başka firmalara ait müşterileri araması tamamen yasaklandı.

ETİKETLER
#btk
#Vatandaş Mağduriyeti
#Cep Telefonu Dolandırıcılığı
#Sms Düzenlemesi
#Yurtdışı Kaynaklı Mesajlar
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.