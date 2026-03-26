Cep telefonu dolandırıcılıklarına karşı kritik bir adım atıldı. Sabah'ın haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) hazırladığı yeni düzenleme kapsamında, vatandaşları mağdur eden SMS tabanlı tuzakların tamamen engellenmesi hedefleniyor.

HABERİN ÖZETİ BTK, dolandırıcılık ve kumar mesajlarına set çekti! 1 Nisan'da yeni dönem başlıyor Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yeni düzenlemesiyle, cep telefonu dolandırıcılıklarını engellemek amacıyla 1 Nisan 2026'dan itibaren internet bağlantısı içeren SMS ve MMS mesajlarının gönderimi yasaklanacak. 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren GSM operatörleri, içerisinde internet bağlantısı (URL) bulunan SMS ve MMS mesajlarını kullanıcılara ulaştıramayacak. İletişim kanalları kullanılarak milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının önüne geçilmesi amacıyla bu yasak getiriliyor. Yurtdışından Türkiye'deki abonelere gönderilen SMS ve MMS mesajlarında internet adresi bulunması hâlinde, söz konusu mesajlar abonelere iletilmeyecek. SMS ve MMS gönderimine imkân tanıyan kullanıcı ara yüzlerinin giriş ekranlarında, göndericinin güvenli elektronik imza ile giriş yapması zorunlu olacak. 1 Nisan'dan itibaren operatörler ile internet servis sağlayıcılarının başka firmalara ait müşterileri araması da yasaklanıyor.

Alınan karar doğrultusunda, GSM operatörleri 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren içerisinde internet bağlantısı (URL) bulunan SMS ve MMS mesajlarını kullanıcılara ulaştıramayacaklar.

YURT DIŞI KAYNAKLI DOLANDIRICILIK MESAJLARINA GEÇİT YOK

İletişim kanalları kullanılarak milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının önüne geçilmesi amacıyla GSM operatörlerinin vatandaşlara link içeren SMS'leri iletmesi yasaklanıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "İşletmeciler veya adına işlem yapanlar tarafından gerçekleştirilen istenmeyen aramaların önlenmesine yönelik tedbirleri" hayata geçiriyor.

BTK'nın 1 Nisan'da yürürlüğe girecek söz konusu kararıyla, iletişim kanalları kullanılarak milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, aramalar veya gönderilen mesajlar yoluyla kişileri korku ve paniğe sevk eden, dolandırmaya yönelik ya da bahis ve kumar amacıyla kurulan iletişimin engellenmesi hedefleniyor.

Yurtdışından Türkiye'deki abonelere gönderilen uygulamadan kişiye SMS ve MMS mesajlarında internet adresi (URL, bağlantı vb.) bulunması hâlinde, söz konusu mesajlar abonelere iletilmeyecek. Ayrıca SMS ve MMS gönderimine imkân tanıyan kullanıcı ara yüzlerinin giriş ekranlarında, göndericinin veya mesaj göndermeye yetkili kişinin güvenli elektronik imza ile giriş yapması zorunlu olacak. Karar 1 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

1 Nisan'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, tanıtımı ve bilgilendirilmesi amacıyla operatörler ile internet servis sağlayıcılarının başka firmalara ait müşterileri araması da yasaklanıyor. Bu dolandırıcılık yönteminde yeni piyasaya giren bazı internet servis sağlayıcıları, anlaştıkları bir çağrı merkezine kendilerine operatör kazandırma karşılığında ücret veriyordu.

"TAAHHÜDÜNÜZ BİTTİ" YALANI TARİH OLUYOR

Merdiven altı faaliyet gösteren bu çağrı merkezleri ise farklı operatörlerin internet abonelerini arayarak, taahhütleri devam etmesine rağmen "Taahhüdünüz sona erdi, yeni bir anlaşma yapmazsanız yüksek faturalarla karşılaşacaksınız" gibi asılsız ifadelerle vatandaşları yanıltıyordu.

Kurulun kararıyla, tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla, operatörlerin başka firmalara ait müşterileri araması tamamen yasaklandı.