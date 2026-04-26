Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Buzdolabını 22 saat çalıştıran batarya: Elektrik kesintisinde yiyecekler bozulmayacak

Taşınabilir güç istasyonları üreten Bluetti, elektrik kesintilerinde yiyeceklerin bozulmasını engellemek amacıyla FridgePower modelini tanıttı. Şirket verilerine göre 2 bin 16 Wh kapasiteli sistem, standart dolapları yaklaşık 22 saat kesintisiz çalıştırabiliyor.

Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 11:56

Elektrik kesintilerinde gıdaların bozulma endişesine son vermek isteyen tüketiciler için Bluetti firmasından yepyeni bir seçenek geldi. Şirket doğrudan buzdolapları ve derin dondurucular için geliştirdiği FridgePower modelini resmi olarak duyurdu.

Bluetti, elektrik kesintilerinde buzdolabı ve derin dondurucuları yaklaşık bir gün boyunca çalışır durumda tutmak için FridgePower adlı yeni bir batarya modeli geliştirdi.
FridgePower, ince formda tasarlanmış ve 8 cm'den daha az yüksekliğe sahip olup, kaymaz silikon ayaklarla dengesi artırılmış.
Standart bir buzdolabını 22 saat kesintisiz çalıştırabilen cihazın batarya kapasitesi 2 bin 16 Wh.
FridgePower, buzdolabının üzerine, üstündeki bir dolaba veya duvara dikey olarak monte edilebiliyor.
İhtiyaç halinde, toplam 8 bin 64 Wh kapasiteye ulaşmak için en fazla üç adet BlueCell 200 genişletme bataryası eklenebiliyor.
Teknik özellikler arasında 2 bin 16 Wh kapasite, LiFePO4 batarya türü, 1.800 W sürekli çıkış gücü, 3 bin 600 W dalgalanma gücü ve 10 milisaniyenin altında UPS süresi bulunuyor.
Mashable'nin haberine göre FridgePower batarya modeli, doğrudan dolabın üstüne kolayca yerleştirilebilmesi amacıyla oldukça ince formda tasarlandı. Yüksekliği 8 cm'den daha az olduğu belirtilen ürün, dengeyi artırmak adına kaymaz silikon ayaklarla donatılmış.

BUZDOLABINI NEREDEYSE 1 GÜN ÇALIŞTIRABİLİYOR

Bluetti'nin hesaplamalarına göre cihaz, günde yaklaşık 2 bin Wh enerji çeken standart bir buzdolabını 22 saat boyunca kesintisiz çalıştırabilecek güce sahip. Toplamda 2 bin 16 Wh batarya kapasitesi sunan batarya, kullanıcıların kesinti anlarında dolap kapaklarını telaşla açıp kapatma derdini çözmeyi vadediyor.

İstasyon sayesinde yiyeceklerin yaklaşık bir gün boyunca tamamen güvende kalacağı belirtiliyor. Merak edenler için Bluetti FridgePower teknik özellikleri şu şekilde:

ÖzellikDeğer
Kapasite2 bin 16 Wh
Batarya türüLiFePO4
Sürekli çıkış1.800 W
Dalgalanma gücü (Surge power)3 bin 600 W
UPS10 milisaniyenin altında
AğırlıkYaklaşık 20 kilo
Garanti süresi5 yıl

FridgePower'ı buzdolabınızın üstüne veya üstündeki bir dolaba yerleştirebileceğiniz gibi yakındaki bir duvara dikey olarak da monte edebiliyorsunuz. Kendi montaj kitiyle birlikte gelen cihazın yerleşik duvar montaj aparatları da bulunuyor.

2 bin 16 Wh kapasite yetersiz gelirse toplam 8 bin 64 Wh kapasiteye ulaşmak için en fazla üç adet BlueCell 200 genişletme bataryası ekleyebilirsiniz. Her bir BlueCell 200, FridgePower ile aynı boyutlara sahip olduğundan dolayı çok fazla yer kaplamadığı belirtiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yapay zeka 12 saate çip geliştirmeyi başardı
WhatsApp hesaplarını ele geçiren Morpheus virüsüne dikkat!
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
