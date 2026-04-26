Buzdolabını 22 saat çalıştıran batarya: Elektrik kesintisinde yiyecekler bozulmayacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Elektrik kesintilerinde gıdaların bozulma endişesine son vermek isteyen tüketiciler için Bluetti firmasından yepyeni bir seçenek geldi. Şirket doğrudan buzdolapları ve derin dondurucular için geliştirdiği FridgePower modelini resmi olarak duyurdu.
Mashable'nin haberine göre FridgePower batarya modeli, doğrudan dolabın üstüne kolayca yerleştirilebilmesi amacıyla oldukça ince formda tasarlandı. Yüksekliği 8 cm'den daha az olduğu belirtilen ürün, dengeyi artırmak adına kaymaz silikon ayaklarla donatılmış.
Bluetti'nin hesaplamalarına göre cihaz, günde yaklaşık 2 bin Wh enerji çeken standart bir buzdolabını 22 saat boyunca kesintisiz çalıştırabilecek güce sahip. Toplamda 2 bin 16 Wh batarya kapasitesi sunan batarya, kullanıcıların kesinti anlarında dolap kapaklarını telaşla açıp kapatma derdini çözmeyi vadediyor.
İstasyon sayesinde yiyeceklerin yaklaşık bir gün boyunca tamamen güvende kalacağı belirtiliyor. Merak edenler için Bluetti FridgePower teknik özellikleri şu şekilde:
|Özellik
|Değer
|Kapasite
|2 bin 16 Wh
|Batarya türü
|LiFePO4
|Sürekli çıkış
|1.800 W
|Dalgalanma gücü (Surge power)
|3 bin 600 W
|UPS
|10 milisaniyenin altında
|Ağırlık
|Yaklaşık 20 kilo
|Garanti süresi
|5 yıl
FridgePower'ı buzdolabınızın üstüne veya üstündeki bir dolaba yerleştirebileceğiniz gibi yakındaki bir duvara dikey olarak da monte edebiliyorsunuz. Kendi montaj kitiyle birlikte gelen cihazın yerleşik duvar montaj aparatları da bulunuyor.
2 bin 16 Wh kapasite yetersiz gelirse toplam 8 bin 64 Wh kapasiteye ulaşmak için en fazla üç adet BlueCell 200 genişletme bataryası ekleyebilirsiniz. Her bir BlueCell 200, FridgePower ile aynı boyutlara sahip olduğundan dolayı çok fazla yer kaplamadığı belirtiliyor.