BYD, yeni yatırımların önünü açtı! Bakan Kacır: "Türkiye araç üretim merkezi olacak"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi için Ar-Ge merkezi kurmayı planlayan BYD'nin, Türkiye'nin araç üretim merkezi olmasında tetikleyici bir unsur olduğunu belirtti.
Bakan Mehmet Fatih Kacır, Bursa Uludağ'da düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde yaptığı açıklamada, tek başına BYD yatırımı devreye girdikten sonra Türkiye'nin ihracatına 2,5 milyar dolar düzeyinde bir ilave katkı sunmuş olacağını ifade etti.
ÇİN VE DİĞER ÜRETİCİLERLE YATIRIM GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Dünya'ya yaptığı açıklamada, BYD'nin Türkiye'ye yeni otomobil yatırımlarının başlamasında muazzam bir tetikleyici unsur olduğunu belirten Kacır, hem Çin'le hem de diğer küresel markalarla yatırım görüşmelerinin devam ettiğini söyledi ve ekledi:
"Türkiye'de halihazırda 8 farklı küresel markanın üretim altyapısı var. Bu markalardan da önümüzdeki dönemde yeni nesil otomobil yatırımları duyacağız. Çok yakında mevcut bir üreticimizin çok büyük ölçekli bir yeni nesil araç yatırımını paylaşacağız."
"VATANDAŞLAR YATIRIM HABERLERİNİ SIK SIK DUYACAK"
Türkiye'nin önümüzdeki dönemde adım adım Avrupa'nın ve tüm bu coğrafyanın yeni nesil araç üretim merkezi haline geleceğini ümit ettiğine dikkati çeken Kacır, yatırım haberlerini artık vatandaşların çok sık duyacağını vurguladı ve ekledi:
Çünkü bunlar birbirini tetikleyen gelişmeler. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde Türkiye adım adım Avrupa'nın ve tüm bu coğrafyanın yeni nesil araç üretim merkezi haline gelecek. Tabii BYD yatırımı, yani dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisinin Türkiye'yi seçmesi, burada yatırım sürecini başlatması muazzam bir tetikleyici unsur oldu."
30 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK MÜJDESİ
HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında 2030 yılına kadar yaklaşık 30 milyar dolar değerinde bir destek kaynağı ile Türkiye’ye küresel yatırımların gelmesini hedeflediklerini anlatan Kacır, şöyle devam etti:
"Türkiye'de batarya yatırımlarından çip yatırımlarına, güneş hücresinden rüzgar türbini bileşenlerine ve küresel AR-GE liderlerinin Türkiye'de Ar-Ge merkezi açmasından elektrikli araçlara, sonraki çağrılarımızda da aslında hidrojenden sanayi robotların üretimine, biyoteknolojik ilaçlara ve diğer yüksek teknoloji başlıklarına kadar Türkiye'nin bir atak yapmasını amaçlıyoruz."
"TÜRKİYE'NİN KÜRESEL YATIRIMDAN ALDIĞI PAY 5 MİSLİNE ÇIKTI"
Yatırımlar için ayrıcalıklı destekler, teşvikler sunduklarını da anlatan Bakan Kacır, "Nakit destekler barındıran destekler, teşvikler, sermaye katkısı barındıran destekler, teşvikler sunuyor olacağız. Küresel yatırım yarışında Türkiye iddiasını bir üst seviyeye çıkaracak." dedi.
Halihazırda küresel yatırımlardan yüzde 1'lik bir pay aldıklarını belirten Kacır, 20 yıl önce bu payın binde 2 seviyesinde olduğunu ve Türkiye'nin 20 yıl içinde küresel yatırımdan aldığı payın 5 misline çıktığını söyledi. "Ama yetmez. Türkiye'nin potansiyeli çok daha yüksek ve özellikle yüksek teknoloji yatırımlar ülkemiz için çok kıymetli." dedi.
Sözü; 9 Temmuz'da uzaya fırlatılan yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'ya getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, şunları kaydetti:
"Türkiye artık haberleşme uydusu geliştirip, üretebilen ve kendi imkanlarıyla test edebilen bir ülke oldu. Dünyada A takımına, ilk 11 arasına girdik. TÜRKSAT 6A dediğimizde Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en yüksek değere sahip, yüksek teknoloji ürününden bahsediyoruz. 250 milyon dolarlık bir ürün. Kilogram değeri ise 60 bin dolar düzeyinde. Bu aslında bütün bu çalışmaların bize getirdiği kazanımların çok somut bir göstergesi."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı alanında yakaladığı güçlü performanstan da bahsetti.
"YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"
Yüksek teknoloji ihracatlarının yaklaşık 9 milyar dolara ulaştığının altını çizen Kacır, kalkınma planı hedefleri doğrultusunda 2028 yılına geldiklerinde bu rakamı 19 milyar düzeyine çıkarmış olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Yani daha yapacak çok işimiz var. Ama bütün bu programlar, projeler bizi bu hedefe adım adım yaklaştırıyor." diye konuştu:
"Özellikle son dönemde hızlanan elektrikli araç yatırımları da Türkiye'nin ihracatına önemli katkılar sunacak. Tek başına BYD yatırımı inşallah hızla devreye girdiğinde Türkiye'nin ihracatına 2,5- 3 milyar dolar düzeyinde bir ilave katkı sunmuş olacak. O zaman cari dengeyi de olumlu etkileyecek."