BYD, yeni yatırımların önünü açtı! Bakan Kacır: "Türkiye araç üretim merkezi olacak"

12 Ağustos 2024 10:08 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 10:14

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Bursa Uludağ'da düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde yaptığı açıklamada, tek başına BYD yatırımı devreye girdikten sonra Türkiye'nin ihracatına 2,5 milyar dolar düzeyinde bir ilave katkı sunmuş olacağını ifade etti.

ÇİN VE DİĞER ÜRETİCİLERLE YATIRIM GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Dünya'ya yaptığı açıklamada, BYD'nin Türkiye'ye yeni otomobil yatırımlarının başlamasında muazzam bir tetikleyici unsur olduğunu belirten Kacır, hem Çin'le hem de diğer küresel markalarla yatırım görüşmelerinin devam ettiğini söyledi ve ekledi:

"Türkiye'de halihazırda 8 farklı küresel markanın üretim altyapısı var. Bu mar­kalardan da önümüzdeki dö­nemde yeni nesil otomobil yatırımları duyacağız. Çok yakın­da mevcut bir üreticimizin çok büyük ölçekli bir yeni nesil araç yatırımını paylaşacağız."

"VATANDAŞLAR YATIRIM HABERLERİNİ SIK SIK DUYACAK"

Türkiye'nin önümüzdeki dönemde adım adım Avrupa'nın ve tüm bu coğrafyanın yeni nesil araç üretim merkezi haline geleceğini ümit ettiğine dikkati çeken Kacır, yatırım haberlerini artık va­tandaşların çok sık duyacağı­nı vurguladı ve ekledi:

Çün­kü bunlar birbirini tetikleyen gelişmeler. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde Türkiye adım adım Avrupa'nın ve tüm bu coğrafyanın yeni nesil araç üretim merkezi haline gelecek. Tabii BYD yatırımı, yani dün­yanın en büyük elektrikli araç üreticisinin Türkiye'yi seçme­si, burada yatırım sürecini baş­latması muazzam bir tetikleyi­ci unsur oldu."

30 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK MÜJDESİ

HIT-30 Yüksek Teknoloji Ya­tırım Programı kapsamında 2030 yılına kadar yaklaşık 30 milyar dolar değerinde bir des­tek kaynağı ile Türkiye’ye küre­sel yatırımların gelmesini he­deflediklerini anlatan Kacır, şöyle devam etti:

"Türkiye'de batarya yatırımlarından çip ya­tırımlarına, güneş hücresin­den rüzgar türbini bileşenleri­ne ve küresel AR-GE liderleri­nin Türkiye'de Ar-Ge merkezi açmasından elektrikli araçlara, sonraki çağrılarımızda da aslın­da hidrojenden sanayi robotla­rın üretimine, biyoteknolojik ilaçlara ve diğer yüksek tekno­loji başlıklarına kadar Türki­ye'nin bir atak yapmasını amaç­lıyoruz."

"TÜRKİYE'NİN KÜRESEL YATIRIMDAN ALDIĞI PAY 5 MİSLİNE ÇIKTI"

Yatırımlar için ayrıcalıklı destekler, teşvikler sundukları­nı da anlatan Bakan Kacır, "Na­kit destekler barındıran destek­ler, teşvikler, sermaye katkısı barındıran destekler, teşvikler sunuyor olacağız. Küresel ya­tırım yarışında Türkiye iddia­sını bir üst seviyeye çıkaracak." dedi.

Halihazırda küresel yatırımlar­dan yüzde 1'lik bir pay aldıklarını belirten Kacır, 20 yıl önce bu payın binde 2 seviyesinde olduğunu ve Türkiye'nin 20 yıl içinde küresel yatırımdan aldığı payın 5 misline çıktığını söyledi. "Ama yetmez. Türkiye'nin potansiye­li çok daha yüksek ve özellikle yüksek teknoloji yatırımlar ül­kemiz için çok kıymetli." dedi.

Sözü; 9 Temmuz'da uzaya fır­latılan yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'ya geti­ren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, şunları kaydetti:

"Türki­ye artık haberleşme uydusu ge­liştirip, üretebilen ve kendi im­kanlarıyla test edebilen bir ülke oldu. Dünyada A takımına, ilk 11 arasına girdik. TÜRKSAT 6A dediğimizde Türkiye'nin bu­güne kadar ürettiği en yüksek değere sahip, yüksek teknoloji ürününden bahsediyoruz. 250 milyon dolarlık bir ürün. Kilog­ram değeri ise 60 bin dolar dü­zeyinde. Bu aslında bütün bu çalışmaların bize getirdiği ka­zanımların çok somut bir gös­tergesi."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı alanında yakaladığı güçlü performanstan da bahsetti.

"YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Yüksek teknoloji ihracatlarının yaklaşık 9 milyar dolara ulaştığının altını çizen Kacır, kalkınma planı hedefleri doğrultusunda 2028 yılına geldiklerinde bu rakamı 19 milyar düzeyine çıkarmış olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Yani daha yapacak çok işimiz var. Ama bütün bu programlar, projeler bizi bu hedefe adım adım yaklaştırıyor." diye konuştu:

"Özellikle son dönemde hızlanan elektrikli araç yatırımları da Türkiye'nin ihracatına önemli katkılar sunacak. Tek başına BYD yatırımı inşallah hızla devreye girdiğinde Türkiye'nin ihracatına 2,5- 3 milyar dolar düzeyinde bir ilave katkı sunmuş olacak. O zaman cari dengeyi de olumlu etkileyecek."