BYD fabrikası Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak

14 Temmuz 2024 17:48 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 18:13

Elektrikli otomobil devi BYD, Türkiye'ye büyük bir yatırım yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu tarafından yatırım anlaşmasının imzaları atıldı.

Anlaşma kapsamında Çinli otomotiv devi BYD yıllık 150 bin araç kapasiteli bir elektrikli ve şart edilebilir otomobil üretim tesisi kuracak.

Ayrıca sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik bir AR-GE merkezi de kurulacak.

2026 yılının sonunda üretime başlaması planlanan ve 5 bin kişiyi doğrudan, dolaylı olarak ise 25 bin kişiyi istihdam edecek olan fabrikanın nerede kurulacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

BYD FABRİKASI NEREDE KURULACAK?

Bakan Kacır'ın açıkladığı bilgilere göre BYD'nin fabrikası Manisa'da bulunan Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak.

AR-GE merkezi de fabrikanın yanında yer alacak.

Bakan Kacır'ın konu ile ilgili açıklamasının tamamı ise şöyle:

"BYD'nin hedefi Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden bu tesisi üretmek. Üretimden kastımız tam üretimden bahsediyoruz. Üretimin yanı sıra AR-GE çalışmaları da otomotiv fabrikasının yanında yer alacak. Anlaşmadaki planımız 2026'da üretime geçmesi ama bizim gayemiz mümkün olan en kısa sürede bunun gerçekleşmesi. Doğrudan 5 bin kişiye istihdam, dolaylı olarak en az 20-25 bin kişiye istihdam sağlayacak."