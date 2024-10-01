Çalınan Ferrari, akla hayale gelmeyecek bir yöntemle bulundu

01 Ekim 2024 09:19 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 09:20

ABD'nin Connecticut eyaletinde bir araba hırsızı, 20 milyon değerindeki Ferrari otomobili çaldı. Ancak, cebinden beş kuruş çıkmadan lüks bir araba sahibi olduğunu düşünen hırsızın belki de aklının ucundan bile geçmeyen bir şey başına geldi. Küçük bir AirPods kulaklık, yakayı ele vermesine sebep oldu.

Teknoloji hayatımızın birçok alanında kolaylık sağlarken bazen beklenmedik şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Bunun en son örneği ABD'nin Connecticut​ eyaletinde yaşandı. Başrolde ise ne pahalı bir güvenlik sistemi ne de ileri düzey bir takip cihazı; sadece Apple AirPods​ kablosuz kulaklığı vardı.

20 MİLYON LİRALIK FERRARİ​'Yİ AIRPODS KURTARDI

Çalınan 2023 model, 575 bin dolar (yaklaşık 19,7 milyon TL) değerindeki Ferrari araba, içinde unutulan AirPods sayesinde bulundu. 9to5Mac sitesinin haberine göre Waterbuy şehrinde yaşanan olayda, kimliği belirlenemeyen şahıs, Ferrari otomobili çaldı. Fakat hesaba katmadığı küçük bir detay vardı: Lüks aracın içinde bir AirPods bırakılmıştı.

Apple'ın "Find My" teknolojisi, işte tam bu noktada devreye girdi. AirPods üzerinden sinyal alan araç sahibi ve polisler, çalıntı Ferrari'yi adım adım takip etmeye başladı. Bu özellik sayesinde küçük bir kablosuz kulaklık, büyük bir lüks aracın kurtarılmasına vesile oldu.

ARAÇ BENZİNLİKTE BULUNDU

Polis, doğrudan Bluetooth menzilinde olmasa bile kayıp bir cihazı takip etmek için Apple aygıtlarının kapsamlı ağı üzerinden çalışan "Find My" işlevini kullanarak, Waterbuy şehrindeki bir benzin istasyonuna kadar aracın izini sürdü.

Olay yerindeki polisler tarafından tanınan araba hırsızı daha sonra Ferrari'yi polis aracına çarptı ve kişisel iPhone'unu arabada bırakarak yaya olarak kaçtı. Polisler daha sonra telefonuna ve telefondaki Ferrari'nin iç kısmının fotoğraflarına erişerek hırsızlık olayının şüpheliyle bağlantısını kesin olarak kurabildi.

APPLE FIND MY ÖZELLİĞİ NEDİR?

Apple'ın Find My özelliği, kaybetmiş olduğunuz iPhone, iPad ve AirPods gibi cihazlarınızın yerini bulmanızı sağlar. Üstelik cihaz internete bağlı olmasa ya da pili bitmiş olsa bile tüm dünyadaki yüz milyonlarca iPad, iPhone ve Mac cihazından oluşan "Bul" ağından yararlanarak yerini tespit edebiliyorsunuz.

Örneğin AirPods'unuzu kaybettiğinizi düşünün; yakınındaki cihazlar kulaklığın konumunu "güvenli bir şekilde" iCloud'a gönderiyor. Bu sayede cihazınızın nerede olduğunu "Bul" uygulamasında görebiliyorsunuz. Apple, "Herkesin gizliliğini korumak için tüm bunlar anonim bir şekilde ve şifrelenerek gerçekleştiriliyor" diyerek bu teknolojinin güvenli olduğunu belirtiyor.