Call of Duty: Black Ops 6 beta tarihleri resmen açıklandı

16 Temmuz 2024 13:35 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 13:38

Activision, Call of Duty: Black Ops 6 açık beta tarihlerini duyurdu. Call of Duty'nin beta sürümü, oyunun tarihinde ilk kez tüm platformlarda erişilebilir olacak.

Buna göre, Black Ops 6 için erken erişim süreci 30 Ağustos - 4 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak. Açık beta sürecine ise 6 Eylül'de geçilecek, 9 Eylül'de de sonlandırılacak.

BLACK OPS 6 BETA SÜRÜMÜ GAME PASS ABONELERİNE DE GELİYOR

Activision, daha önceki bazı Call of Duty oyunlarının betalarını PlayStation konsollarına özel tutmuştu. Ancak bu kez, Microsoft'un Xbox Game Pass abonelerine ve Black Ops 6'yı ön sipariş verenlere de erken erişim imkanı sunulacak.

CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 İLK GÜNDEN GAME PASS'TE

Microsoft, Activision'u satın aldıktan sonra Call of Duty hayranları, serinin tüm oyunlarının Game Pass'e gelmesini bekliyordu. Şirket henüz bu adımı atmamış olsa da Black Ops 6'yi ilk günden Game Pass'e getirecek.

Fakat Game Pass'in Ultimate aboneliğine sahip olmayanlar, ilk gün oyunlarına erişemiyor. Bu sebeple Call of Duty: Black Ops 6'yı da çıktığı gün oynamak isteyen kullanıcılar, aylık 309 TL'ye satılan bu paketi satın almak zorunda.

BLACK OPS 6 ÇIKIŞ TARİHİ

Call of Duty: Black Ops 6, 25 Ekim 2024 tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One ve Xbox Series X|S'te piyasaya sürülecek.