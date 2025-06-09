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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

Call of Duty Black Ops 7 hakkında bilmeniz gereken her şey: Hikaye, modlar, platformlar ve detaylar

Call of Duty Black Ops 7 oyunundan ilk detaylar paylaşıldı. 2035 yılında geçen hikâyede, ileri teknoloji kullanan özel bir ekibin, dünyayı kaosa sürükleyen manipülatif bir tehdide karşı verdiği mücadele konu alınıyor. Peki Black Ops 7 ne zaman çıkacak? İşte fragman ve diğer tüm detaylar...

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Call of Duty Black Ops 7 hakkında bilmeniz gereken her şey: Hikaye, modlar, platformlar ve detaylar
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 11:36

Call of Duty serisinin en sevilen alt markalarından biri olan Black Ops, yedinci oyunuyla geri dönüyor. Activision, FPS dünyasının köklü serisi Call of Duty'nin yeni halkası Black Ops 7 resmen duyurdu.

Eurogamer.net'in haberine göre, geliştirme süreci Treyarch ve Raven Software tarafından yürütülen yapım, serinin bugüne kadarki "en akıl karıştırıcı oyunu" olma iddiasıyla karşımıza çıkıyor. Peki Black Ops 7 ne zaman çıkacak ve konusu ne?

Call of Duty Black Ops 7 hakkında bilmeniz gereken her şey: Hikaye, modlar, platformlar ve detaylar

BLACK OPS 7 KONUSU NE?

Black Ops 7'nin hikayesi, Black Ops 6 oyunundandan 40 yıl sonrasında yani 2035 yılında geçiyor. Geliştirici ekibin yayınladığı resmi tanıtım yazısında şu ifadelere yer veriliyor:

"Dünya kaosun eşiğinde, şiddetli çatışmalar ve psikolojik savaşla harap olmuş durumda. En son teknolojiyi kullanan David Mason ve ekibi, korkuyu her şeyin üstünde tutan manipülatif bir düşmana karşı savaşmak zorundadır."

Call of Duty Black Ops 7 hakkında bilmeniz gereken her şey: Hikaye, modlar, platformlar ve detaylar

BLACK OPS 7, HİKAYE VE CO-OP MODLARI İLE GELİYOR

Oyunda hem tek başına oynanabilen bir hikaye modu hem de arkadaşlarla birlikte deneyimlenebilecek eşli (co-op) bir kampanya sunulacak. Serinin alametifarikası olan çok oyunculu mod da geri dönecek. Yeni haritalar ve Zombies moduyla ilgili daha fazla içerik de oyunda yer alacak.

https://www.youtube.com/watch?v=uUo5gnaYB_w

CALL OF DUTY BLACK OPS 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Call of Duty: Black Ops 7 ne zaman çıkacak açıklanmadı. Bununla birlikte oyun, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 gibi yeni nesil konsollar ile Xbox One ve PlayStation 4 gibi eski nesilde de oynanabilecek. Oyun ayrıca Game Pass Ultimate ve PC Game Pass'te de yer alacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Call of Duty: Black Ops 7 ne zaman çıkacak?
Oyunun çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Black Ops 7'nin yakın gelecekte yeni nesil ve eski nesil konsollarla birlikte PC platformunda da oynanabilir olması bekleniyor.
Call of Duty: Black Ops 7 hangi platformlarda oynanabilecek?
Black Ops 7; Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 ve PC için çıkacak. Ayrıca Game Pass Ultimate ve PC Game Pass kütüphanesinde de yer alacak.
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