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 | Murat Makas

Çelik Kubbe için kritik öneme sahip! Lazer silah sistemi GÖKBERK sahada oyun değiştirmeye hazır

Türk savunma sanayiisinde artık akıllı mühimmatlar, füzeler ve lazer silah sistemleriyle birlikte yeni askeri projelere imza atılıyor. Çelik Kubbe için kritik öneme sahip GÖKBERK mobil lazer silah sisteminin testleri gerçekleştiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Savunma sanayisinde ürün ve teknoloji kabiliyetlerimiz gelişiyor, zenginleşiyor. Milli Lazer Silah Sistemi GÖKBERK, Çelik Kubbe'ye güç katacak" dedi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 14:00


Yerli GÖKBERK mobil lazer silah sistemi FPV dronlara karşı test edildi. Sistem farklı senaryoların tespiti, otomatik takibi ve imhasını başarıyla gerçekleştirdi. GÖKBERK, mini/mikro İHA'ları ve EYP gibi tehditleri "hard kill-soft kill" imha etmeyi sağlayan yakın alan hava savunma silah sistemi olarak öne çıkıyor. Yürütülen test çalışmalarıyla beraber ASELSAN, GÖKBERK ile Türkiye'nin hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe sistemi içinde görev yapacak yeni ve kritik bir ürün daha geliştiriyor.

"ÇELİK KUBBE'YE GÜÇ KATACAK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Bu kez füze yok, lazer var. Savunma sanayisinde ürün ve teknoloji kabiliyetlerimiz gelişiyor, zenginleşiyor. Milli Lazer Silah Sistemi GÖKBERK, Çelik Kubbe'ye güç katacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de milli mühendisliğin gücüyle, milli hava savunma mimarisi Çelik Kubbe'ye en yüksek teknolojiye sahip sistemleri eklediklerini belirterek, "Mobil Lazer Silah Sistemi GÖKBERK; yerli lazer kaynağı ve alt sistemlerle, radar ve elektro-optiklerle hedef tespiti/takibi, doldurma ihtiyacı olmadan, minimum güç, maksimum etkinlikle mini-mikro İHA'ların imhasını sağlıyor. Güç seviyesi artırılabilir modüler platform tasarıma sahip GÖKBERK'imiz de sahada oyun değiştirmeye hazır." değerlendirmesinde bulundu.

ASELSAN DESTEĞİ

GÖKBERK, ASELSAN'ın İHTAR platformuyla lazer silahını, dağıtık mimari yerine 6x6 mobil intikal yeteneğine sahip platform üzerinde buluşturuyor. TÜBİTAK BİLGEM başta olmak üzere ekosistemdeki birçok aktörün desteğiyle oluşturulan sistemin, önemli tüm alt bileşenleri yerli olarak geliştirildi.


GÖKBERK, yüksek hüzme kalitesine sahip yerli lazer kaynağı kullanarak hedeflerin "hard kill" imhasını gerçekleştirirken, yine ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik karıştırıcıyla "soft kill" imha olanağı da sağlıyor.

Sistem, yönlendirme birimi üzerinde bulunan çeşitli elektro-optik sistemlerle çok hassas hedef takibi yapabiliyor. Yapay zeka destekli algoritmalarla sistemin takip ve teşhis yetenekleri en üst seviyeye çıkıyor. Gelişmiş üstün takip yeteneğinin yanı sıra yüksek lazer hüzme çıkış kalitesi sayesinde GÖKBERK, hedef setinde yer alan tehditleri oldukça kısa sürelerde imha edebiliyor.

UZUN SÜRE KESİNTİSİZ ATIŞ YAPABİLİYOR

Üzerinde bulunan 7 gün 24 saat çalışma prensibine göre tasarlanan soğutucu sayesinde GÖKBERK, uzun süre kesintisiz atış yapabiliyor. Minimum güç ile maksimum etki yaratan sistem, maliyet etkin bir çözüm olarak öne çıkıyor.
Askeri üsler, havaalanları, enerji santralleri, petrol rafinerileri gibi sabit tesislerin savunulmasında kritik rol üstlenecek olan GÖKBERK, mobil intikal yeteneği sayesinde geniş bir uygulama alanına sahip olacak.

GÖKBERK'in farklı hava koşullarında yürütülen atışlı test ve denemelerinden elde edilen verilerle sistem üzerinde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları devam ediyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Çelik Kubbe'yi kimler yapıyor?
Çok farklı nitelik ve güçteki silahları bir araya getireceği için "sistemler sistemi" olarak nitelendirilen Çelik Kubbe Projesi için ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ile MKE firmaları işbirliğine odaklanıldı. Bu firmaların geliştirdiği yerli ve milli sistemler yapay zekadan da yararlanılarak birbirine entegre edilecek.
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#Teknoloji
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