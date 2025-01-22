Çerez parasına Galaxy S25 alabileceksiniz! Samsung'dan heyecan veren kampanya

22 Ocak 2025 16:47 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 16:48

Samsung, "Yeni Galaxy AI Abonelik Kulübü" kapsamında Galaxy S25 serisini ayda sadece 4 dolar (yaklaşık 150 TL) karşılığında kullanıma sunacağını duyurdu. Programın ne zaman başlayacağı ve hangi ülkelerde geçerli olacağı da açıklandı.

Samsung, Güney Kore'de Galaxy S25 amiral gemisi serisi için heyecan verici yeni bir abonelik planı başlattı. "Yeni Galaxy AI Abonelik Kulübü" (New Galaxy AI Subscription Club) olarak adlandırılan hizmet, kullanıcıların en yeni Galaxy akıllı telefonlarını düşük bir aylık ücret karşılığında kullanmalarını sağlıyor.

GALAXY S25 MALİYETİ AYLIK 4 DOLAR

Samsung, yapay zeka destekli ev aletlerinin kiralanmasına yönelik AI Subscription Club'ı geçtiğimiz ay Güney Kore'de tanıtmıştı. "Yeni Galaxy AI Abonelik Kulübü" artık Galaxy S25 serisinden başlayarak akıllı telefon ve tabletleri de kapsayacak şekilde genişledi.

Bu hizmet, kullanıcıların aylık 4 dolar (yaklaşık 150 TL) karşılığında 12 veya 24 ay boyunca Galaxy S25 akıllı telefona abone olmalarını sağlıyor. Yani bir yıllık S25 kullanmanız karşılığında yılda sadece 48 dolar (1.711 TL) ödemiş oluyorsunuz. Ancak kötü haber şu ki, program şu anda yalnızca Kore'de geçerli.

Abonelik hizmeti, Galaxy S25 serisinin piyasaya çıkışından sadece iki gün sonra yani 24 Ocak 2025'te resmen başlıyor.