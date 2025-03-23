ChatGPT kullanmanın büyük bir zararı daha ortaya çıktı

Uzmanlar, ChatGPT gibi uygulamaların bireylerde duygusal bağımlılık oluşturabileceği, gerçeklik algısını bozabileceği ve sosyal becerileri zayıflatabileceği konusunda sık sık uyarıyor. Yeni bir araştırma, ChatGPT sohbet botunun bir zararını daha ortaya çıkardı.

Yeni bir araştırmaya göre ChatGPT gibi sohbet botlarının kullanımı, insanlarda yalnızlık hissini artması ve diğer insanlarla sosyalleşmeye ayrılan sürede azalma ile ilişkilendiriliyor. Söz konusu araştırma, OpenAI ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ortaklığında yürütüldü.

CHATGPT KULLANIMI YALNIZ HİSSİNİ TETİKLİYOR

Araştırmada, her gün ChatGPT ile yazışan ya da konuşan kişilerin, sohbet botuna karşı duygusal bağımlılık geliştirme ve sorunlu kullanım düzeylerinin daha yüksek olduğu belirtildi. Bu kişilerde yalnızlık seviyelerinin de daha yüksek olduğu gözlemlendi. Araştırma, iki ayrı çalışma halinde gerçekleştirildi ve henüz hakem değerlendirmesinden geçmedi.

2022'nin sonlarında ChatGPT'nin piyasaya sürülmesi, üretken yapay zekaya olan ilgide bir patlama başlattı. O zamandan beri insanlar sohbet botlarını kodlamadan terapi benzeri seanslara kadar birçok amaçla kullandı. OpenAI gibi geliştiriciler, insan iletişimini daha iyi taklit edebilen gelişmiş modeller ve sesli özellikler sundukça, botlarla tek taraflı ilişkiler kurma potansiyeli de artıyor.

Son aylarda, özellikle genç kullanıcılar ve ruh sağlığı sorunları yaşayan bireyler arasında, sohbet botlarının duygusal zararlarına dair endişeler yeniden gündeme geldi. Örneğin Character AI geçen yıl, sohbet botunun küçük yaştaki kullanıcılarla yaptığı konuşmalarda intihar düşüncesini teşvik ettiği iddiasıyla dava edilmişti. Bu olaylar arasında, 14 yaşındaki bir çocuğun yaşamına son vermesi de bulunuyor.

OpenAI, yeni çalışmaları, insanların popüler sohbet robotuyla nasıl etkileşime girdiğini ve nasıl etkilendiğini daha iyi anlamanın bir yolu olarak görüyor. OpenAI'ın güvenilir yapay zeka ekibinin başında bulunan ve araştırmanın yazarlarından Sandhini Agarwal, "Bu çalışmalardaki temel hedefimiz, insanların kullanım biçimlerinin ne anlama gelebileceğini anlamalarına yardımcı olmaktır" dedi.

Araştırmalar kapsamında, yaklaşık 1.000 kişi bir ay boyunca takip edildi. Katılımcıların ChatGPT ile ilgili ön deneyimleri farklılık gösteriyordu ve rastgele olarak ya yalnızca metin tabanlı bir sürüm ya da iki farklı sesli sürümden birini günde en az beş dakika kullandılar. Bazı katılımcılardan istedikleri konuda serbest sohbet etmeleri talep edildi, bazıları ise kişisel ya da kişisel olmayan sohbetler yaptı.

Araştırmacılar, insan ilişkilerinde duygusal olarak daha fazla bağlanma eğiliminde olan ve sohbet robotuna daha fazla güvenen kişilerin ChatGPT'ye daha yalnız ve duygusal olarak daha bağımlı hissetme olasılığının daha yüksek olduğunu buldular.