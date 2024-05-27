ChatGPT, programlama ile ilgili soruların yarısından çoğuna yanlış cevap verdi!

27 May 2024 15:56 - Güncelleme : 27 May 2024 15:59

ChatGPT, ödev yapmaktan yemek tarifi vermeye kadar gündelik pek çok konuda işlerimize yardımcı olsa da yeni yayınlanan bir araştırmayı okuduktan sonra sohbet botunu kullanmadan önce iki kere düşünmek isteyebilirsiniz.

ChatGPT ve diğer tüm önde gelen yapay zeka asistanları, kodlama ve programlama gibi konulara çok hızlı bir şekilde cevap verdikleri için övgüyle karşılanıyor ve bu da hızın günümüzde insanlardan daha üstün olduğu anlamına geliyor.

Tek yapmanız gereken ilgili promptu yazmak ve arkanıza yaslanıp cevabı beklemek oluyor. Ancak bu konuda yapılan son araştırmanın sonucunda, programlamayla ilgili sorulara verdiği cevapların çoğunun yanlış veriler içerdiği anlaşıldı ve botun güvenirliliği tartışmaya açıldı.

Haber, bu ay gerçekleştirilen ve Bilgisayar-İnsan Etkileşimi Konferansı'nda sunulan bir çalışmadan geldi. ChatGPT'nin programlama ile ilgili soruların yüzde 52’sine yanlış cevaplar verdiği, ürettiği cevapların yüzde 77'sinin ise gereksiz ayrıntılarla dolu olduğu tespit edildi.

İNSANLAR, CHATGPT'NİN HATALARINI TESPİT EDEMEDİ

Daha da kötüsü: Araştırmaya katılan insan programcıların, ChatGPT'nin ürettiği cevaplarda yer alan hatalı bilgileri yüzde 39 oranında tespit edemedikleri gözlemlendi.

Araştırma, ChatGPT'nin programlama konusundaki başarısızlığını ortaya koysa da sohbet botuna (özellikle işinde kullananlar) herkesin temkinli yaklaşması gerektiğini gözler önüne seriyor. Verdiği bilgilere "kesin doğru" gözüyle bakmayıp, güvenilir kaynaklardan kontrol etmenin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu ortaya koyuyor.