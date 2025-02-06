ChatGPT Web Arama özelliği artık oturum açmadan kullanılabilecek

06 Şubat 2025 14:23 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 14:23

OpenAI, ChatGPT'nin web arama özelliği ChatGPT Search'ü artık oturum açma zorunluluğu olmadan herkesin kullanımına sundu. Reklamsız arama deneyimi sunan bu özellik, kullanıcıların doğrudan bilgiye ulaşmasını sağlayarak Google'a güçlü bir alternatif olarak karşımıza çıktı.

Yapay zeka dünyasının öncülerinden OpenAI,ChatGPT sohbet botu uygulaması için dikkat çeken bir güncelleme yayınladı. Web arama özelliği 'ChatGPT Search' artık oturum açma zorunluluğu olmadan herkes tarafından kullanılabilecek.

CHATGPT, GOOGLE'A RAKİP OLDU

OpenAI, ChatGPT'nin web arama özelliğini duyurduğunda, ilk etapta yalnızca ChatGPT Plus abonelerine sunmuştu. Daha sonra ücretsiz kullanıcılar için de erişilebilir hale getirdi. Şimdi ise OpenAI, bu erişimi bir adım daha ileri taşıyarak ChatGPT hesabına sahip olmayan kullanıcıların bile arama yapmasına izin verdi.

Bugünden itibaren ChatGPT'nin internet sitesi chatgpt.com'a girerek ve prompt yazma alanındaki "Ara" (Search) butonuna tıklayarak web aramaları yapabilirsiniz. ChatGPT Search uygulamasının en büyük avantajı ise arama sonuçlarında reklam göstermemesi. Bu sayede daha temiz ve doğrudan bilgiye ulaşabildiğiniz bir deneyim yaşamış oluyorsunuz.

Bilindiği üzere Google, yıllardır reklam gelirleriyle ayakta duran bir teknoloji devi. Ancak ChatGPT'nin reklamsız ve doğrudan bilgiye ulaşmayı sağlayan web arama hizmeti, Google'daki reklamlar nedeniyle aradığı bilgiye ulaşmakta zorlanan kullanıcıları cezbedebilir.