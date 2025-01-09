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ChatGPT'yi 'Ölüm Makinesine' çevirdiler: Gösterilen hedefi 12'den vuruyor!

09-01-2025 16:04 | Güncelleme: 09-01-2025 16:04
Kaynak: Futurism | Editör : Ömer Faruk Doğan

Bir mühendis, ChatGPT'den yardım alarak, sahibinin talimatları doğrultusunda hedeflere mermi yağdıran otomatik bir silah geliştirdi. Mühendis, OpenAI'ın beta aşamasındaki Realtime API'sini kullanarak ChatGPT'yi silaha asistanlık yapacak şekilde programladı. Paylaşılan videoda, mühendisin silaha "ön soldan ve ön sağdan saldırı altındayız" dediğinde, silahın hızlıca ateş ettiği ve ardından ChatGPT'nin "Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa bana haber verin" diye yanıt verdiği görüldü.

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