"ChatGPT'nin arkasındaki kadın" Mira Murati, OpenAI'dan ayrıldı: İşte sebebi

26 Eylül 2024 08:59 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 09:23

OpenAI'ın herkesin dilinde olan yapay zeka sohbet robotu "ChatGPT'nin arkasındaki kadın" olarak tanınan Mira Murati, artık şirketin Baş Teknolojisi Sorumlusu (CTO) değil. Murati ile birlikte iki üst düzey yönetici şirketten ayrıldı. Murati, ayrılma nedenini X hesabından açıkladı.

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OpenAI, CEO Sam Altman​'ın "ani" olarak nitelendirdiği bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Şirketin CTO'su Mira Murati​, yaptığı açıklamada kendi keşif projelerine odaklanmak için görevinden ayrıldığını duyurdu. Murati, X platformunda paylaştığı mesajında, "Kendi keşiflerime zaman ve alan oluşturmak istiyorum" dedi ve geçiş sürecinin sorunsuz olması için elinden geleceğini yapacağını belirtti.

MİRA MURATİ VE İKİ YÖNETİCİ, OPENAI'DAN AYRILDI

Murati'nin yanı sıra, OpenAI'ın Baş Araştırma Görevlisi Bob McGrew ve Eğitim Sonrası Başkan Yardımcısı Barret Zoph da şirketteki görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. Altman, bu ayrılıkların bağımsız ve dostane bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Geçtiğimiz yıl Murati, OpenAI yönetim kurulu Sam Altman'ı görevden alıp geri getirene kadar geçici CEO olarak şirket yöneticiliğini üstlenmişti.

MİRA MURATİ KİMDİR?

Mira Murati, kamuoyunda "ChatGPT'nin arkasındaki kadın" olarak tanınıyor. 1988 yılında Arnavutluk'ta doğdu, bilim ve teknolojiye küçük yaştan beri hayranlık besledi. Eğitimini Tiran Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri alanında tamamlayan Murati, aynı bölümde ABD'deki Dartmouth College'da yüksek lisans yaptı.

2018 yılında OpenAI'a araştırmacı olarak katılan Murati, şirketin yapay zeka sohbet botu ChatGPT​, metinden görüntü oluşturma uygulaması Dall-E​, video üretme uygulaması Sora ile gibi projeleri üzerinde çalışmaları yöneten baş teknoloji sorumlusu olarak görev yapıyordu.