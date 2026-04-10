Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Banu İriç

ChatGPT'nin sahibi Sam Altman'ın evine saldırı

ChatGPT'nin bağlı olduğu yapay zeka teknolojileri üreten Open AI şirketinin sahibi Sam Altman'ın evine saldırı yapıldığı açıklandı. Altman'ın o sırada evde olup olmadığı sorusu yanıtlanmadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.04.2026
22:51
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
22:51

ABD'de teknolojileri üreten şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) 'ın evine molotof kokteyli atıldı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Yapay zeka teknolojileri üreten OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın evine molotof kokteyli atıldı ve şirketin genel merkezine tehditler savruldu.
OpenAI CEO'su Sam Altman'ın evine molotofkokteyli atıldı.
Zanlı gözaltına alındı.
Molotofkokteyli, Altman'ın evinin dış kapısını yaktı.
San Francisco'daki genel merkeze de tehditler savruldu.
Şirket çalışanlarının güvenliği sağlandı.
Kolluk kuvvetleri soruşturma başlattı.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan yapılan yazılı açıklamada, Altman'ın evine molotofkokteyli atan zanlının gözaltında olduğu belirtildi.

EVİNE SALDIRI YAPIP GENEL MERKEZİ TEHDİT ETTİ

Açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde bir kişi, Sam Altman'ın evine molotofkokteyli attı ve San Francisco'daki genel merkezimize de tehditler savurdu. Şükürler olsun ki kimse yaralanmadı." ifadelerine yer verildi.

San Francisco polisinin olaya hızlıca müdahale ettiği, şirket çalışanlarının güvenliğinin sağlandığı vurgulandı.

Açıklamada kolluk kuvvetlerinin soruşturma başlattığı kaydedildi.

San Francisco polisinin açıklamasında da 20 yaşlarındaki şüphelinin fırlattığı yanıcı cismin, Altman'ın evinin dış kapısını yaktığı belirtildi, OpenAI yöneticisinin sırasında evde olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ETİKETLER
#saldırı
#yapay zeka
#openaı
#sam altman
#Molotof Kokteyli
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.