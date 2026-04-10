ChatGPT'nin sahibi Sam Altman'ın evine saldırı

ABD'de yapay zeka teknolojileri üreten OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın evine molotof kokteyli atıldı.

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan yapılan yazılı açıklamada, Altman'ın evine molotofkokteyli atan zanlının gözaltında olduğu belirtildi.

EVİNE SALDIRI YAPIP GENEL MERKEZİ TEHDİT ETTİ

Açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde bir kişi, Sam Altman'ın evine molotofkokteyli attı ve San Francisco'daki genel merkezimize de tehditler savurdu. Şükürler olsun ki kimse yaralanmadı." ifadelerine yer verildi.

San Francisco polisinin olaya hızlıca müdahale ettiği, şirket çalışanlarının güvenliğinin sağlandığı vurgulandı.

Açıklamada kolluk kuvvetlerinin soruşturma başlattığı kaydedildi.

San Francisco polisinin açıklamasında da 20 yaşlarındaki şüphelinin fırlattığı yanıcı cismin, Altman'ın evinin dış kapısını yaktığı belirtildi, OpenAI yöneticisinin saldırı sırasında evde olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.