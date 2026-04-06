İran'dan OpenAI'ın 30 milyar dolarlık Stargate projesine tehdit: "Tamamen yok ederiz"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin enerji altyapısına zarar verilmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tesislerine yönelik çok sert misillemeler yapılacağını kamuoyuna duyurdu.

Ordu Sözcüsü İbrahim Zülfikari tarafından yapılan açıklamalarda, özellikle Abu Dabi'de yer alan OpenAI'ın 30 milyar dolarlık devasa veri merkezi Stargate açıkça hedef gösterildi. Yayınlanan videoda, bu ve benzeri hedeflerin "tamamen yok edileceği" vurgulanıyor.

"HİÇBİR ŞEY GÖRÜŞÜMÜZDEN KAÇAMAZ"

Paylaşılan videoda, uzaydan Dünya'ya bakan bir kamera açısı Google Haritalar üzerinden Abu Dabi'ye odaklanıyor. Başlangıçta çölde boş bir alan gibi görünen bölgenin üzerine, "Google tarafından gizlenmiş olsa da, hiçbir şey görüşümüzden kaçamaz" mesajı ekleniyor. Ardından gece görüşü moduna geçilerek Stargate veri merkezinin tam konumu gözler önüne seriliyor.

Zülfikari ilgili videodaki konuşmasında, ABD'nin İran'ın enerji tesislerine yönelik tehditlerini sürdürmesi halinde misilleme adımlarının derhal devreye sokulacağını ifade etti. Sözcü, "Amerikan hissedarları bulunan bölgedeki tüm benzer şirketlerin, Siyonist rejimin bilgi ve iletişim altyapılarının yok edileceğini" dile getirdi.

İRAN'IN HEDEFİNDE ABD'Lİ TEKNOLOJİ DEVLERİ VAR

Kısa süre önce İran'ın Amazon AWS veri merkezlerine roket saldırıları düzenlediği ve bazı tesislerin kesintiye uğradığı bildiriliyor. Üstelik son haftalarda Nvidia, Microsoft, Apple ve Google başta olmak üzere 14 farklı ABD'li teknoloji şirketine yönelik benzer uyarılar yapıldı.