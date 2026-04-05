Netflix yılların zamlarını abonelere tek tek iade edecek! Mahkeme kararını verdi

Popüler yayın platformu Netflix fiyat artışları nedeniyle İtalya'da mahkemelik oldu. Roma'da görülen davada mahkeme, şirketin 2017 ile Ocak 2024 tarihleri arasındaki zamlar yüzünden abonelerine para iadesi yapmasına hükmetti. Aynı zamanda mevcut üyelik ücretlerinin de eski seviyelere çekilmesi talep ediliyor.
Engadget'in haberine göre, davayı başlatan taraf, Roma merkezli tüketici hakları derneği Movimento Consumatori oldu. Derneğin başkanı Alessandro Mostaccio tarafından yapılan basın açıklamasında, şimdiye dek 25 binden fazla kullanıcının yıllar içindeki fiyat artışlarından duydukları memnuniyetsizliği dile getirdiği vurgulandı.
Kullanıcı şikayetleri sonucunda açılan davada, mahkemenin verdiği karar tüketiciler lehine sonuçlandı. Üstelik Netflix'in abonelerini söz konusu iade hakları konusunda bilgilendirmesi gerektiği belirtildi.
Tüketicileri temsil eden avukatların aktardığı bilgilere göre, alınan karar neticesinde Netflix Premium paket sahipleri 500 euro, Standart paket sahipleri ise 250 euro geri ödeme alma hakkına sahip olacak. Mostaccio, şirketin fiyatları "derhal düşürmemesi ve ödemeleri gerçekleştirmemesi halinde" paraları geri almak amacıyla toplu dava yoluna gideceklerini belirtti.
Reuters'ın haberine göre bir Netflix sözcüsü, İtalyan mahkemesinin verdiği kararı temyize götüreceklerini açıkladı. Açıklamada, tüketici haklarının son derece ciddiye alındığı ve şartların her zaman İtalyan yasalarıyla uyumlu olduğuna inanıldığı ifade edildi.
Netflix'e açılan dava yalnızca İtalya'yı kapsadığından Türkiye'deki aboneler para iadesi almaya uygun sayılmıyor. Ayrıca Netflix geçtiğimiz günlerde ABD'deki abonelik fiyatlarını artırdı. Yeni Netflix üyelik ücretleri şu şekilde:
|Abonelik Türü
|Güncel Fiyat (Dolar)
|Eski Fiyat (Dolar)
|Standart (Reklamlı)
|8.99
|7.99
|Standart
|19.99
|17.99
|Premium
|26.99
|24.99