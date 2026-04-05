Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Netflix yılların zamlarını abonelere tek tek iade edecek! Mahkeme kararını verdi

İtalya'da alınan mahkeme kararıyla birlikte Netflix, yıllar içinde yaptığı zamlar nedeniyle kullanıcılarına binlerce lirayı bulan toplu para iadesi yapmak zorunda kalabilir. Türkiye'deki Netflix aboneleri de bu haktan yararlanabilecek mi?

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 16:07

Popüler yayın platformu Netflix fiyat artışları nedeniyle 'da mahkemelik oldu. Roma'da görülen davada , şirketin 2017 ile Ocak 2024 tarihleri arasındaki zamlar yüzünden abonelerine para iadesi yapmasına hükmetti. Aynı zamanda mevcut üyelik ücretlerinin de eski seviyelere çekilmesi talep ediliyor.

HABERİN ÖZETİ

Popüler yayın platformu Netflix, İtalya'da görülen bir davada 2017 ile Ocak 2024 tarihleri arasındaki fiyat artışları nedeniyle abonelerine para iadesi yapmaya ve mevcut üyelik ücretlerini eski seviyelere çekmeye mahkum edildi.
Davayı Roma merkezli tüketici hakları derneği Movimento Consumatori açtı.
Mahkeme kararı, Netflix Premium paket sahiplerine 500 euro, Standart paket sahiplerine ise 250 euro geri ödeme hakkı tanıyor.
Netflix, İtalyan mahkemesinin kararına itiraz hazırlığı yapıyor.
Bu dava sadece İtalya'yı kapsıyor ve Türkiye'deki aboneler para iadesi almaya uygun değil.
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİNDEN NETFLIX'E DAVA

Engadget'in haberine göre, davayı başlatan taraf, Roma merkezli derneği Movimento Consumatori oldu. Derneğin başkanı Alessandro Mostaccio tarafından yapılan basın açıklamasında, şimdiye dek 25 binden fazla kullanıcının yıllar içindeki fiyat artışlarından duydukları memnuniyetsizliği dile getirdiği vurgulandı.

Kullanıcı şikayetleri sonucunda açılan davada, mahkemenin verdiği karar tüketiciler lehine sonuçlandı. Üstelik 'in abonelerini söz konusu iade hakları konusunda bilgilendirmesi gerektiği belirtildi.

PREMİUM ABONELERE 500 EUROYA KADAR İADE YOLDA

Tüketicileri temsil eden avukatların aktardığı bilgilere göre, alınan karar neticesinde Netflix Premium paket sahipleri 500 euro, Standart paket sahipleri ise 250 euro geri ödeme alma hakkına sahip olacak. Mostaccio, şirketin fiyatları "derhal düşürmemesi ve ödemeleri gerçekleştirmemesi halinde" paraları geri almak amacıyla toplu dava yoluna gideceklerini belirtti.

NETFLIX KARARA İTİRAZ HAZIRLIĞI YAPIYOR

Reuters'ın haberine göre bir Netflix sözcüsü, İtalyan mahkemesinin verdiği kararı temyize götüreceklerini açıkladı. Açıklamada, tüketici haklarının son derece ciddiye alındığı ve şartların her zaman İtalyan yasalarıyla uyumlu olduğuna inanıldığı ifade edildi.

Netflix'e açılan dava yalnızca İtalya'yı kapsadığından Türkiye'deki aboneler para iadesi almaya uygun sayılmıyor. Ayrıca Netflix geçtiğimiz günlerde ABD'deki abonelik fiyatlarını artırdı. Yeni Netflix üyelik ücretleri şu şekilde:

Abonelik TürüGüncel Fiyat (Dolar)Eski Fiyat (Dolar)
Standart (Reklamlı)8.997.99
Standart19.9917.99
Premium26.9924.99
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
