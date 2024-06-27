ChatGPT'nin sınav başarısı öğretmenleri zora soktu! Yapay zekayı tespit edemediler

27 Haziran 2024 11:32 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 11:32

Reading Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yapay zeka (YZ) teknolojisinin sınavlarda üniversite öğrencilerine kıyasla nasıl bir başarı sergileyeceğini görmek ve sorulara verdiği cevapların tespit edilip edilemeyeceğini anlamak için çalışma başlattı.

The Guardian'ın haberine göre, araştırmacılar ChatGPT-4 sohbet botunu kullanarak 33 sahte öğrenci adına sınav sorularını cevapladı. Üniversitede çalışan ve araştırmadan haberdar olmayan öğretmenlerden bu cevapları kontrol etmesi ve not vermesi istendi.

ÖĞRETMENLER, SORULARI CHATGPT'NİN CEVAPLADIĞINI ANLAYAMADI

Araştırmacılar, açık uçlu soruları yanıtlayan ve makale yazan ChatGPT'nin psikoloji bölümü lisans sınavlarında üniversite öğrencilerinden yarım puan yüksek not aldığını kaydetti.

Sınavları değerlendiren öğretmenler, soruların yapay zeka tarafından cevaplandığını fark edemedi. Üniversitelerde kullanılan intihal programları da yapay zekayı tespit etmede neredeyse tamamen başarısız oldu. Bu programlar yapay zekayı sadece yüzde 6 oranında tespit edebildi.

"EĞİTİM SEKTÖRÜ YAPAY ZEKAYA GÖRE REVİZE EDİLMELİ"

İnsan dilini anlamak ve iletişim kurmak için tasarlanmış "büyük dil modellerinin" ortaya çıkmasıyla yapay zekanın kullanımının arttığını belirten araştırmacılar, özellikle Kovid-19 salgını sonrası çevrim içi düzenlenen sınavların da çoğaldığını hatırlattı.

BBC'ye açıklama yapan araştırmacılardan Peter Scarfe ve Etienne Roesch, üniversitelerde yüz yüze yapılan sınavlara geri dönmenin şart olmadığını ancak eğitim sisteminin, yapay zekanın gelişimi doğrultusunda değişmesi gerektiğini kaydetti.