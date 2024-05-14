ChatGPT'nin sınırları zorlayan yeni özelliği: Aynı anda birkaç farklı duyguya girebiliyor

14 May 2024 10:22 - Güncelleme : 14 May 2024 10:26

OpenAI, dün akşam gerçekleştirdiği 'Spring Update' başlıklı canlı yayınıyla birlikte popüler sohbet botu ChatGPT'nin yeni özelliklerini kamuoyuna duyurdu.

Hiç şüphesiz etkinliğin yıldızı; ses, görüntü ve metin üzerinde mantık yürütebilme özelliğiyle dikkatleri toplayan GPT-4o oldu. ChatGPT kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak yapay zeka modeli, istenen bir metni farklı duygularda ve ses tonlarında seslendirebiliyor.

AYNI MASALI FARKLI ŞEKİLLERDE ANLATTI

OpenAI Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Mira Murati ve ekibi, GPT-4o'nun özelliklerini açıkladıkları yayında, sohbet botundan "robotlar ve aşk hakkında bir masal" anlatmasını istedi.

Bunun üzerine ChatGPT, "Bir varmış bir yokmuş, bizim dünyamızdan çok da farklı olmayan bir dünyada..." cümlesiyle masalı anlatmaya başlarken bir OpenAI çalışanı, sözünü kesip "sesine biraz duygu katmanı istiyorum" dedi ve sohbet botu daha dramatik bir anlatımla devam etti.

Bir başkanı OpenAI çalışanı yine yarıda kesip, "Hayır, gerçekten maksimum duygu istiyorum" deyince ChatGPT daha güçlü bir drama anlatımıyla sözlerine devam etti. Son olarak yine çalışanların isteği üzerine masalı robotik bir sesle ve şarkı söyleyerek anlatmaya devam etti.

GPT-4o NE ZAMAN YAYINLANACAK?

OpenAI, GPT-4o çıkış tarihi konusuna değindi. Yeni modelin özelliklerinin kademeli olarak kullanıma sunulacağını belirtirken, bugünden itibaren ise metin ve resim yeteneklerinin ChatGPT'de kullanılabileceğini açıkladı.