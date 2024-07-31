ChatGPT'nin yeni 'Ses Modu' kullanıma açıldı: Scarlett Johansson benzerliği eleştirilmişti

31 Temmuz 2024 10:36 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 10:37

OpenAI, ChatGPT'nin Gelişmiş Ses Modunu kullanıma sunmaya başladı. Bu özellik, kullanıcıların GPT-4o'nun hiper gerçekçi sesli yanıtlarına erişmelerini sağlıyor.

TechCrunch'ın haberine göre, Gelişmiş Ses Modu bugün itibarıyla Alpha versiyonu kapsamında küçük bir grup ChatGPT Plus kullanıcısına sunuldu. OpenAI bu özelliğin 2024 sonbaharında tüm ChatGPT Plus kullanıcılarının erişimine açılacağının bilgisini paylaştı.

CHATGPT'NİN GELİŞMİŞ SES MODU BAZI KULLANICILARA AÇILDI

OpenAI'ın mayıs ayında yeni GPT-4o modeliyle birlikte lanse ettiği gelişmiş ses özelliği, hızlı yanıt vermesi ve gerçek bir insanın sesine olan benzerliği ile büyük ilgi toplamıştı. Ancak beraberinde çeşitli tartışmaları da getirmişti.

Örneğin Hollywood yıldızı Scarlett Johansson'a benzerliği nedeniyle eleştirilmişti. Bu bağlamda da Johansson, sesinin izinsiz kullanıldığı iddiaları üzerine yasal danışman tuttu. OpenAI ise bu iddiaları reddetmesine rağmen Johansson'a benzeyen sesi kaldırmıştı.

OpenAI, haziran ayında Gelişmiş Ses Modunun yayınlanmasını güvenlik önlemlerini geliştireceğini öne sürerek ertelemişti. Nihayet bir ay sonra, kullanıcılar bu özelliğe kısmen de olsa erişebiliyor. Şu an için, mayıs ayında tanıtılan video ve ekran paylaşımı özellikleri henüz kullanıma sunulmuş değil. Ancak bazı premium kullanıcılar artık ChatGPT'nin ses özelliğine erişim sağlayabilecek.

CHATGPT'NİN GELİŞMİŞ SES MODU NEDİR?

Gelişmiş Ses Modu, ChatGPT'nin eski sürümünden farklı olarak, kullanıcıların sesini metne dönüştürmek, isteklerini işlemek ve yanıtı sese dönüştürmek için yardımcı modellere ihtiyaç duymuyor. Çünkü GPT-4o, bu görevleri tek başına gerçekleştirebiliyor ve bu da daha düşük gecikmeli sohbetleri mümkün hale getiriyor. Ayrıca GPT-4o, sesteki duygusal tonlamaları da algılayabiliyor.

OpenAI, bu özelliğin kullanımını yakından izlemek için kademeli olarak sunulacağını belirtti. Alpha grubundaki kullanıcılar, ChatGPT uygulamasında bir uyarı alacak ve ardından kullanım talimatlarını içeren bir e-posta alacak.

OpenAI, GPT-4o'nun ses yeteneklerini 45 farklı dili konuşan 100'den fazla dış uzman ile test etti. Öte yandan belirtmek gerekiyor ki; Gelişmiş Ses Modu, ChatGPT'nin dört ön ayarlı sesi (Juniper, Breeze, Cove ve Ember) ile sınırlı olacak. OpenAI, ChatGPT’nin başkalarının seslerini ise taklit edemeyeceğini ve bu ön ayarlı seslerden farklı çıktıları engelleyeceğini belirtti.