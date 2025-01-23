CIA'in sır gibi saklanan yapay zekası ortaya çıktı! Dünya liderlerini anlamak için kullanıyor

23 Ocak 2025 09:25 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 09:33

CIA, dünya liderlerinin davranışlarını anlamak ve tahmin etmek için yapay zeka destekli bir sohbet botu geliştirdi. Bu araç, analistlerin liderlerin sanal versiyonlarıyla etkileşim kurmasını sağlayarak istihbarat çalışmalarını hızlandırmayı ve derinleştirmeyi amaçlıyor.

CIA'in en önemli görevlerinden biri dünya liderlerini anlamak ve analistler, liderlerin davranışlarını tahmin edebilecek profiller oluşturmak için casuslar tarafından toplanan istihbarat ve halka açık bilgileri inceliyor. Yapay zeka destekli bir sohbet botu, artık bu çalışmaya yardımcı oluyor.

CIA SOHBET BOTU NE İŞE YARIYOR?

CIA, son iki yıl içinde analistlerin yabancı devlet başkanları ve başbakanlarının sanal versiyonlarıyla konuşmalarına olanak tanıyan bir araç geliştirdi. Bu sanal liderler, analistlerin sorularına cevap veriyor. CIA'in Baş Teknoloji Sorumlusu Nand Mulchandani, "Bu, hızlı bir şekilde üretime geçirebildiğimiz ve daha ucuz, daha hızlı bir şekilde uygulayabildiğimiz harika bir uygulama örneği" diye konuştu.

Sohbet botu, CIA analistleri ve sahadaki memurları için mevcut araçları geliştirme ve düşmanların teknik gelişmelerini daha iyi anlama çabasının bir parçası. Bu çabanın temelinde, şirketlerin CIA gibi son derece gizli bir kurumla daha kolay çalışmasını sağlamak yer alıyor.

CIA Direktörü olarak son dört yıldır görev yapan William Burns, ajansın teknolojiyi geliştirme ve teknolojinin nasıl kullanıldığını anlama çalışmalarını öncelik haline getirdi. Göreve gelen Trump yönetimi yetkilileri ise bu girişimlerin üzerine inşa etmeyi planladıklarını ve bunları yıkmayacaklarını belirtiyor.

Burns yönetiminde, Çin ve diğer düşmanlar tarafından kullanılan teknolojiyi daha iyi anlamak için teknoloji odaklı bir misyon merkezi kuruldu. Ayrıca, Pentagon'un yapay zeka merkezinde çalışmadan önce bir dizi başarılı girişim kuran Mulchandani, CIA'in ilk Baş Teknoloji Sorumlusu olarak göreve alındı.

Mulchandani'nin son iki buçuk yıldaki görevi, yeni teknolojiler geliştiren özel şirketlerin bu uygulamaları ve araçları CIA'e satmasını kolaylaştırmaktı.

CIA'in birçok ofisi, asistanlar için küçük masalar veya kümelerden oluşan yerleşim düzenlerine sahip. Mulchandani göreve başladığında, CIA'in en üst düzey liderlerinin bulunduğu katla aynı katta bir alan tahsis edildi ancak bu durumdan memnun kalmadı. Küçük ofislerden, doğal ışık eksikliğinden ve en gizli materyalleri incelemek için kullanılan dolap büyüklüğündeki odalardan hoşlanmadı. Bu nedenle bir yenileme yapılmasını emretti.