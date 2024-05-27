Çin, 'gösteriş meraklısı' sosyal medya fenomenlerine acımadı!

27 May 2024 17:27 - Güncelleme : 27 May 2024 17:27

Nisan ayından bu yana, gösterişli yaşam tarzlarını kâr elde etmek amacıyla sosyal medya mecralarında sergileyen fenomenleri baskı altına alan Çin hükümeti, bu tarz paylaşımlarda bulunan çok sayıda kapattı.

Financial Times'ın haberine göre, Çin'in internet düzenleyicisi Çin Siber Uzay İdaresi, geçtiğimiz ay sosyal medya kullanıcılarını "servet üzerine kurulu lüks bir yaşam tarzını kasıtlı olarak sergilemekten" caydırmak için bir karar aldı.

ÇİN'İN KIM KARDASHIAN'I DA YASAKLANDI

Aralarında, "Çin'in Kim Kardashian'ı" olarak bilinen ve TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de 4 milyondan fazla takipçisi bulunan Wang Hongquanxing, 2 milyondan fazla takipçisi olan ve lüks evlerini gezdiren "Sister Abalone" ile lüks paylaşımlarda bulunan "Mr Bo"nun da bulunduğu çok sayıda hesap yasaklandı.

Weibo ve Douyin gibi platformlar, Çin'in kararı doğrultusunda, gösteriş paylaşımlarıyla mücadele etmek için bir dizi önlem almışlardı. Yasaklanan davranışlar arasında, ürünleri lüks ev ve arabalarla tanıtmak ve büyük miktarlarda nakit para göstermek gibi şeyler yer alıyor.

Öte yandan Çin, internette uydurma hikayeler yayınlayan kullanıcıları da cezalandırıyor. BBC News'in haberine göre, "Thurman Maoyibei" adlı fenomenin sosyal medya hesapları, kitapları kaybolan bir çocuğun sahte hikayesini paylaşması nedeniyle nisan ayında kapatıldı.