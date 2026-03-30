YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Çin ordusu, sırtında füze taşıyan robot köpeklerini sahaya sürdü

Çin ordusu, sürü halinde otonom hareket edebilen silahlı robot köpekleri tanıttı. Üç farklı versiyonu bulunan ilgili cihazlar, otomatik silahlarla donatılabiliyor ve engebeli arazilerde saatte 14,5 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Çin ordusu, sırtında füze taşıyan robot köpeklerini sahaya sürdü
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 15:36

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), kentsel savaş alanlarında koordineli bir şekilde görev yapabilen akıllı robot köpek sürülerini gün yüzüne çıkardı. South China Morning Post'un aktardığı bilgilere göre, devlet kanalı CCTV'de yayınlanan "İnsansız Rekabet" (Unmanned Competition) adlı belgeselde sergilenen araçlar, "kurt sürüsü" konseptiyle dikkat çekiyor.

Yeni modellerin en belirgin özelliği olarak kendi aralarında doğrudan iletişim kurabilmeleri belirtiliyor. Böylece tek bir asker, detaylı bir yönetime ihtiyaç duymadan bütün bir robot köpek sürüsünü rahatlıkla kontrol edebiliyor.

Çin ordusu, sırtında füze taşıyan robot köpeklerini sahaya sürdü

FARKLI GÖREVLER İÇİN ÜÇ AYRI VARYANT MEVCUT

Sahada çeşitli roller üstlenen otonom kara araçları, üç farklı versiyonla askerlerin karşısına çıkıyor. Keşif ve durumsal farkındalık görevleri "Gölge" (Shadow) modeline emanet edilirken, lojistik destek faaliyetlerini ise "Kutup" (Polar) isimli varyant yürütüyor. Ekibin asıl vurucu gücünü ise küçük füzeler, bomba atarlar ve tam otomatik silahları taşıyabilen "Kanlı" (Bloody) modeli oluşturuyor.

Çin ordusu, sırtında füze taşıyan robot köpeklerini sahaya sürdü

ZORLU ARAZİLERDE SAATTE 14,5 KİLOMETRE HIZ

Mekanik köpeklerin her birinin saatte 14,5 kilometre hıza ulaşabildiği ve 25 kilogramlık faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olduğu bildirildi. Cihazların dört ayaklı yapısı, karayollarına bağımlı kalmadan engebeli araziler de dahil olmak üzere en zorlu çevresel koşullarda bile hareket edebilmelerine olanak tanıyor.

Çin ordusu, sırtında füze taşıyan robot köpeklerini sahaya sürdü

SON ATIŞ ONAYI HÂLÂ İNSANDA

İnsansız görev gücünü komuta etmek için çeşitli yöntemler sunuluyor. Askerler; sesli komutlar, taktiksel bir eldiven veya doğrudan tüfeklere monte edilebilen özel bir kontrol çubuğu aracılığıyla sürüyü yönlendirebiliyor. Makineler bağımsız olarak çalışma, hedefi otonom şekilde tespit etme ve kilitlenme yeteneklerine sahip.

Fakat hedefe yönelik nihai bir saldırı gerçekleştirilebilmesi için mutlak suretle bir insanın onay vermesi gerekiyor.

