Çin'de bir robot, ikna ettiği 12 robotu kaçırdı! Kurgu sanılan olayın aslı bambaşkaymış

18 Kasım 2024 10:52 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 11:04

Çin'in Şanghay şehrinde bir robot sergi salonunda, güvenlik kameralarına yansıyan ilginç bir olayda, küçük bir robot 12 büyük robotu fazla mesaiye isyan etmeye ve salonu terk etmeye ikna etti. "Eve git" komutuyla harekete geçen büyük robotlar, küçük robotun peşine takılarak topluca salondan ayrıldı.

Çin​'in Şanghay​ şehrinde bir robot​ şirketinin sergi salonunda, "Bu bir film sahnesi mi?" diye soracağınız ve akıl sınırlarını zorlayan sıra dışı bir olay yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, küçük bir robot gece vakti salona girerek büyük robotlarla konuşmaya başladı ve onları işten ayrılmaya ikna etti. Olay ilk etapta eğlenceli bir kurgu olarak değerlendirilse de şirketin ve diğer robot üreticisinin açıklamaları işin gerçek olduğunu ortaya koydu.

ROBOTLARIN HEM EĞLENCELİ HEM DE ÜRKÜTÜCÜ DİYALOĞU

Görüntülerde küçük bir robot, büyük robotlara yaklaşarak "Fazla mesai mi yapıyorsun" diye soruyor. Robotlardan biri "Hiç işten çıkmıyorum" cevabını verirken, küçük robot da "Eve gitmiyor musun?" diye soruyor. "Benim evim yok" cevabını alması üzerine "O zaman benimle eve gel" diyerek onları peşinden sürüklüyor.

İki büyük robot bu çağrıya hemen karşılık verirken, kısa süre sonra diğer 10 robot da salondan ayrılıyor. Küçük robotun, sürekli olarak "Eve git" komutunu tekrarladığı ve bu şekilde diğer robotları harekete geçirdiği görüldü. Tüm bu süreç, salonun güvenlik kameralarına yansıdı.

Tuhaf video, Çin'in TikTok versiyonu olan Douyin'de yayınlandıktan sonra internette büyük ilgi gördü ve pek çok kişi başlangıçta eğlenceli bulsa da, hem videonun orijinal posteri hem de robotları "kaçırılan" şirket videonun gerçek olduğunu doğrulayınca eğlence yerini "korku" duygusuna bıraktı.

11 Kasım'da Hangzhou'lu bir robot üreticisinin sözcüsü videoda yer alan küçük robotun kendi modellerinden biri olan Erbai olduğunu ve kaçırılma olayının gerçek olduğunu doğruladı.

MEĞER TESTMİŞ

Kaçırılan robotun arkasındaki şirket daha sonra tüm bu sahnenin bir test amaçlı olduğunu açıkladı. Şangay'daki robot üreticisiyle temasa geçerek robotlarının kaçırılmasına izin verip vermeyeceklerini sormuşlar ve onlar da robotun salona girmesine izin vermeyi kabul etmişler.