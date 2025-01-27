Çin'den ABD'ye yapay zeka meydan okuması! 138 milyar dolarlık proje hayata geçiyor

27 Ocak 2025 10:02 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 10:02

ABD, özel sektör yardımıyla 500 milyar dolarlık "Stargate Projesi" ile yapay zeka altyapısını güçlendirmeyi hedeflerken, Çin devleti 1 trilyon Yuanlık "Yapay Zeka Endüstrisi Geliştirme Eylem Planı" ile teknoloji devlerini destekleyerek küresel liderlik için adım atıyor. İşte detaylar.

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Donald Trump'tan 'tarihin en büyüğü' olacak proje! Yapay zeka sektörü bunu konuşuyor

Donald Trump'tan 'tarihin en büyüğü' olacak proje! Yapay zeka sektörü bunu konuşuyor

Dünyanın iki büyük ekonomisi olan ABD​ ve Çin​ Halk Cumhuriyeti, devasa yatırımlarla küresel yapay zeka yarışında lider olma mücadelesi veriyor. Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu 500 milyar dolarlık "Stargate Projesi"nin ardından Çin, 1 trilyon Yuan (yaklaşık 138 milyar dolar) değerindeki "Yapay Zeka Endüstrisi Geliştirme Eylem Planı"nı duyurdu.

ABD'NİN STARGATE PROJESİ NEDİR?

ABD'nin Stargate Projesi, özel sektörün öncülüğünde yapay zeka altyapısını geliştirmeyi hedefliyor. OpenAI'ın liderlik ettiği bu girişim, ülke genelinde veri merkezlerinin genişletilmesi ve yapay zeka hızlandırıcılarının ölçeklendirilmesine odaklanıyor. Hedef ise: Amerika'nın küresel yapay zeka sahnesindeki liderliğini sağlamak ve yeni nesil teknolojilere yön veren bir ekosistem oluşturmak.

ÇİN'İN PROJESİ DEVLET DESTEKLİ

Çin ise tamamen devlet destekli bir modelle ilerliyor. "Yapay Zeka Endüstrisi Geliştirme Eylem Planı" adı altında yürütülecek bu proje, Baidu, ByteDance, Alibaba ve DeepSeek gibi teknoloji devlerini destekleyecek. Çin hükümeti, daha gelişmiş yapay zeka sistemleri geliştirilmesi amacıyla bu şirketlere ek yapay zeka hızlandırıcıları ve yaptırımlara uyumlu GPU'lar sağlayacak.

Böylece ülkedeki veri merkezlerini artırıp yapay zeka ekosistemini güçlendirecek. Ayrıca bu plan, ABD yaptırımlarının etkisini minimize ederek Çin'in teknolojik ilerlemesini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor.