Çin’in nükleer denizaltı filosu Rusya’yı solladı: Gözler ABD’ye çevrildi

Çin, denizlerdeki askeri varlığını güçlendirerek Rusya'yı geride bıraktı ve dünyanın en büyük ikinci nükleer denizaltı işletmecisi konumuna yükseldi. Interesting Engineering'in aktardığı verilere göre Pekin yönetimi, tahmini 32 aktif nükleer denizaltı işletiyor. Yaklaşık 25 ila 28 operasyonel gemiye sahip Rus filosunu ise geride bırakmaya yetti.

Amerika Birleşik Devletleri ise dünyanın en büyük nükleer denizaltı gücüyle listenin zirvesindeki yerini koruyor.

ABD İLE ARADAKİ FARK KAPANIYOR MU?

ABD Donanması, 2025 yılı sonu itibarıyla işlettiği yaklaşık 71 nükleer enerjili denizaltı ile açık ara liderliğini sürdürüyor. Amerika'nın devasa filosu; hızlı saldırı denizaltıları, balistik füze denizaltıları ve güdümlü füze denizaltılarını bünyesinde barındırıyor.