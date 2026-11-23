ABD ile Çin arasındaki yapay zeka rekabetinde dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Çin'in istihbarat teşkilatı Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın (MSS), Nvidia CEO'su Jensen Huang hakkındaki casusluk iddiaları ortaya çıkmadan çok önce Amerikan yapay zeka çiplerine ulaşmak için gizli bir operasyon başlattığı öne sürüldü. New York Times'ın sektör yetkililerine dayandırdığı habere göre Çin istihbaratı, ABD'nin ihracat kısıtlamalarını aşmak ve gelişmiş yapay zeka teknolojilerine erişmek amacıyla en az iki yıldır kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Operasyonun yalnızca çip teminiyle sınırlı olmadığı, teknoloji şirketlerinin tedarik zincirleri ve kritik sektörlere ilişkin istihbarat toplamayı da kapsadığı iddia ediliyor.

GİZLİ OPERASYONUN BAŞINDA ÇİN İSTİHBARAT ŞEFİ VAR

Haberde, operasyonun doğrudan Çin Devlet Güvenlik Bakanı Chen Yixin tarafından yönetildiği ileri sürüldü. İddiaya göre Chen, yalnızca kendisine rapor veren özel bir ekip kurdu. Bu ekibe verilen temel görev ise ABD'nin Çin'e uyguladığı teknoloji ve ihracat kısıtlamalarını aşmanın yollarını bulmak. Ekibin, Çinli şirketlerin tedarik zincirlerine ilişkin bilgi topladığı, gelişmiş yapay zeka çiplerinin teminine yardımcı olduğu ve bu ürünlerin kaçak yollarla ülkeye ulaştırılması için çalışmalar yürüttüğü öne sürüldü.

New York Times, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2023 yılında Çin Komünist Partisi bünyesinde Merkezi Bilim ve Teknoloji Komisyonu'nu kurduğunu da hatırlattı. Mevcut bakanlıkların üzerinde konumlandırılan komisyonun bütçesi ve çalışma planları ise kamuoyuna açıklanmadı.

TEKNOLOJİ REKABETİNİ 'YAKIN DÖVÜŞE' BENZETTİ

Çin istihbaratının teknoloji alanına verdiği önem, Chen Yixin'in daha önce yaptığı açıklamalarda da kendini gösteriyor. Haberde Chen'in, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin geliştirdiği Claude Mythos ve GPT-5.5-Cyber gibi yapay zeka modellerini yeni siber güvenlik tehditlerine örnek gösterdiği aktarıldı.

Chen'in geçen yıl bir parti yayın organında kaleme aldığı yazıda kullandığı ifadeler de dikkat çekti: "Bazı ülkeler, kritik teknoloji alanlarında Çin'i boğmak için her yolu deniyor. Büyük güçler arasındaki teknoloji rekabeti, adeta bir yakın dövüş evresine girmiş durumda."

PARAVAN ŞİRKETLER VE ARAŞTIRMACILAR DEVREDE İDDİASI

Haberde yalnızca teknoloji transferine değil, Çin istihbaratının bilgi toplamak için başvurduğu öne sürülen yöntemlere de yer verildi. Danışmanlık firması Garnaut Global'in güvenlik uygulamaları direktörü Alex Joske, Chen'in açıklamalarının yapay zeka rekabetinin Çin istihbaratı açısından uzun vadeli bir öncelik haline geldiğini gösterdiğini söyledi.

Joske'ye göre Çin, yabancı yapay zeka teknolojileri hakkında bilgi edinmek için zaman zaman paravan kuruluşlardan ve araştırmacılardan yararlanıyor. Üstelik bu süreçte kullanılan kişilerin doğrudan Çin istihbaratı adına çalıştıklarını bilmeleri de gerekmiyor. Joske, bazı kişilerin kurumla bağlantıları açıklanmadan bilgi kaynağı olarak kullanılabildiğini belirtti.

NVIDIA CEO'SU HAKKINDAKİ CASUSLUK İDDİALARI DA GÜNDEMDE

New York Times'ın haberinde, ABD'li çip devi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang hakkında gündeme gelen casusluk iddialarına da değinildi. Huang'ın, Çin adına casusluk yaptığı ileri sürülen bir kadınla ilişki yaşadığı yönündeki iddiaların ardından Nvidia yönetim kurulunun bağımsız bir soruşturma başlattığı öne sürüldü.

Söz konusu iddialar henüz doğrulanmış bulgular olarak ortaya konulmuş değil. ABD yönetimi ise ulusal güvenlik gerekçesiyle gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e ihracatına çeşitli kısıtlamalar uyguluyor. Özellikle Nvidia'nın yüksek performanslı çiplerinin Çin pazarına ulaşması, iki ülke arasındaki teknoloji mücadelesinin en önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.