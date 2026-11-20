Yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı büyüme, beraberinde ciddi bir enerji sorununu da getiriyor. Teknoloji devleri daha güçlü sistemler geliştirmek için milyarlarca dolarlık yatırımlarla yeni veri merkezleri kurarken bu tesislerin tükettiği elektrik miktarı da hızla yükseliyor. Artan talebi karşılamakta zorlanan ülkelerin kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlara yönelmesi, yapay zekânın çevreye verdiği zararın önümüzdeki yıllarda daha da büyüyebileceğine işaret ediyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yayımladığı son rapor, tablonun sanılandan daha ciddi olabileceğini ortaya koydu. Kurumun tahminlerine göre veri merkezlerinin yol açtığı karbon emisyonları, yapay zekâ yatırımlarının etkisiyle 2030 yılına kadar yüzde 70 artabilir. Özellikle ABD ve Çin'in yeni veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak için fosil yakıt kullanımını artırması, teknoloji sektörünün karbon ayak izini büyüten en önemli etkenlerden biri olacak.