Çinli devlerden Google'sız Android hamlesi: Xiaomi, BBK Grubu ve Huawei güçlerini birleştiriyor

Google ile yıllardır süregelen iş birliğini yeniden şekillendirecek büyük bir dönüşümün eşiğinde olan Çinli teknoloji devleri, mobil işletim sistemleri alanında bağımsızlık adımları atmaya hazırlanıyor.

Teknoloji dünyasında son günlerde konuşulan iddialara göre, üç büyük Çinli teknoloji devi Xiaomi, BBK Grubu (OPPO, Vivo ve OnePlus'ın çatı şirketi) ve Huawei Google'dan tamamen bağımsız bir Android alternatifi üzerinde iş birliği yapmaya hazırlanıyor.

Xiaomitime sitesinin haberine göre, Xiaomi tarafından geliştirilen HyperOS 3 işletim sistemi bu geçişin ilk adımı olabilir. Xiaomi'nin Google ekosisteminden kademeli olarak uzaklaşarak bağımsız bir işletim sistemine yönelmesinin yolu açılıyor.

BUNU İLK DENEYEN HUAWEI OLDU

Huawei'nin 2019'dan bu yana ABD tarafından yasaklanması, Çinli firmalar için zor ama öğretici bir süreç oldu. Google Mobil Servisleri'ni (GMS) kullanması yasaklanan Huawei, kendi alternatiflerini geliştirme çalışmalarını hızlandırdı.

Huawei, Mayıs 2019'da Google servislerinden ayrılmak zorunda kaldıktan sonra Google servislerine alternatif olarak Huawei Mobil Servisleri'ni (HMS) geliştirdi. Play Store yerine AppGallery'yi devreye soktu ve HarmonyOS işletim sistemini piyasaya sürerek Android'e olan bağımlılığı azaltmayı hedefledi.

Başlarda zorlanmasına rağmen, Huawei özellikle Çin gibi zaten Google hizmetlerinin sınırlı olduğu bir pazarda sürdürülebilir bir ekosistem kurmayı başardı.

GOOGLE'I TERK ETMEK XIAOMI İÇİN BÜYÜK RİSK

Dünyanın en büyük ikinci Android telefon üreticisi olan Xiaomi için Google'dan tamamen kopmak büyük risk barındırıyor. Şirket, küresel başarısını büyük ölçüde Google destekli, özellik dolu telefonları uygun fiyata sunmasına borçlu. Bununla birlikte Xiaomi'nin Google hizmetlerini terk etmesi;

Çin dışındaki geniş kullanıcı kitlesini kaybetme riski

Küresel pazarlarda uygulama erişiminin azalması

Alternatif hizmetler için büyük yatırımlar yapılması gerekliliği

Ciddi pazar payı kayıpları yaşanması

gibi sonuçlar doğurabilir.