Çinli robot, insan doktorlardan bile daha hassas göz ameliyatı yapabiliyor

Çin Bilimler Akademisi Otomasyon Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni otonom robotik sistem, insan elinin bile ulaşamayacağı kadar hassasiyet seviyelerine erişmeyi başardı. Science Robotics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre robot, gözün kırılgan ve dar iç yapısında rahatlıkla hareket edebiliyor.

Sistemin hayvan deneylerinde hassas retina enjeksiyonlarını başarıyla gerçekleştirdiği ve insan elinden daha üstün bir hassasiyet sergilediği belirtildi.

HAYVAN DENEYLERİNDE KUSURSUZ SONUÇ ELDE ETTİLER

Göz gibi küçük boyutlu ve yumuşak dokulu bir organ üzerinde çalışmak, cerrahlar için her zaman büyük zorlukları beraberinde getiriyor. Bu zorlukları aşmak adına araştırmacılar, 3 boyutlu uzamsal algılama ve yörünge kontrolü sağlayan gelişmiş algoritmalardan yararlandı. Robotik kol, gözün hassas iç yapılarında stabil hareket ederek milimetrik konumlandırma yapabiliyor.

Hem maket gözler hem de hayvanlar üzerinde yapılan bir dizi test sonucunda sistemin yüzde 100 başarı oranına ulaştığı açıklandı.

HATA PAYI MİNİMUMA İNDİ

Yapılan ölçümlere göre robotik sistem, manuel cerrahiye kıyasla konumlandırma hatalarını neredeyse yüzde 80 oranında azaltırken, insan cerrahlar tarafından yönetilen robotlara göre ise hatayı yaklaşık yüzde 55 oranında düşürmeyi başardı. Uzmanlar, otonom mikrocerrahinin klinik uygulanabilirliğinin yapılan çalışmayla kanıtlandığını düşünüyor.

Prosedürlerin standart hale getirilmesi ve el becerisine olan bağımlılığın azaltılmasıyla birlikte gelecekte güvenliğin artırılması hedefleniyor. Ayrıca teknolojinin, uzman doktor sayısının yetersiz olduğu uzak bölgelerde bile ciddi göz ameliyatlarının yapılmasının önünü açması öngörülüyor.