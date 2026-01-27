Menü Kapat
10°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Clawdbot uygulamasının adı Moltbot olarak değişti: Bilgisayarınızı yöneten yapay zeka özellikleri ve kurulumu

İnternet dünyasında viral olan açık kaynaklı yapay zeka asistanı Clawdbot'un adı Moltbot olarak değişti. Kullanıcının cihazında yerel olarak çalışıp otonom işlemler yapabilen Moltbot nedir, nasıl kullanılır?

Murat Makas
27.01.2026
17:41
27.01.2026
17:41

Açık kaynaklı yapay zeka asistanı Clawdbot (yeni adıyla Moltbot), son günlerde kullanıcılar arasında en popüler uygulamaların başında geliyor. Uygulamanın adı okunuştaki Claude benzerliği sebebiyle Anthropic'in talebiyle Moltbot olarak değiştirildi. Peki kişisel yapay zeka botu Moltbot nedir, nasıl kullanılır?

MOLTBOT NEDİR VE NEDEN POPÜLER OLDU?

Genellikle Mac Mini gibi bir bilgisayar üzerinde çalıştırılan asistan, kullanıcıların ChatGPT veya Claude hesaplarına, e-postalarına, takvimlerine ve mesajlaşma uygulamalarına doğrudan erişim sağlayabiliyor. Geliştirici Peter Steinberger imzasını taşıyan Moltbot, cihazınızda yerel olarak çalışan bir sistem. Yani kullanmak için internet bağlantısına ihtiyaç duymuyorsunuz.

https://x.com/moltbot/status/2016058924403753024?s=20

Moltbot kendisine anlatılan her şeyi hatırlama yeteneğine sahip. Üstelik sadece belgeleri okumakla kalmayıp kişiselleştirilmiş aksiyonlar da alabiliyor. Örneğin e-posta kutunuza yüksek öncelikli bir mesaj geldiğinde size anında mesaj gönderebiliyor.

Clawdbot uygulamasının adı Moltbot olarak değişti: Bilgisayarınızı yöneten yapay zeka özellikleri ve kurulumu

GÜVENLİK RİSKLERİNE DİKKAT EDİN

Sistemin başarısının arkasında yatan en önemli faktörlerden biri ise cihazınıza tam sistem erişimine sahip olması. Dosyaları okuyup yazabilen, komutları çalıştırabilen ve tarayıcıyı kontrol edebilen bir yapay zeka asistanının bilgisayarınızda 7/24 çalışması yararlı olduğu kadar zararlı da.

Geliştirici Peter Steinberger de sisteme tam erişim vermenin getirdiği riskleri kabul etti. Sıkça Sorulan Sorular bölümünde yer alan "Makinenizde tam sistem erişimi olan bir yapay zeka ajanı çalıştırmak… biraz sıkıntılı bir durum" ifadesini kullandı.

Kusursuz bir güvenlik kurulumunun olmadığını belirten Steinberger, kötü niyetli kişilerin yapay zekayı kandırmaya çalışabileceği veya verilere erişim sağlamak için sosyal mühendislik yöntemlerine başvurabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. GitHub üzerinden kaynak kodlarına erişilebilen sistemi kurmak ise standart bir uygulama indirmek kadar basit değil; belirli bir teknik bilgi birikimi gerektiriyor.

Clawdbot uygulamasının adı Moltbot olarak değişti: Bilgisayarınızı yöneten yapay zeka özellikleri ve kurulumu

MOLTBOT NASIL KULLANILIR?

Standart bir uygulama indirmekten farklı olarak Moltbot kurulumu belirli düzeyde teknik bilgi istiyor. Mac, Windows ve Linux cihazlarda çalışabilen asistan için sistemde Node.js (v22 veya üzeri) altyapısının bulunması gerekiyor.

Kurulum sürecinde terminal veya PowerShell üzerinden belirli komutların girilmesi, GitHub üzerinden gerekli dosyaların çekilmesi ve API anahtarlarının (OpenAI, Anthropic vb.) sisteme tanıtılması şart. Geliştiriciler, kurulum sırasında "Onboarding" sürecini tamamlayarak botun hangi platformda (Discord, Telegram, WhatsApp) çalışacağını belirleyebiliyor.

Kurulum için yazılması gereken komutlar şu şekilde:

  • winget install --id Git.Git -e --source winget
  • iwr -useb https://clawd.bot/install.ps1 | iex
  • brew install --cask clawdbot (Homebrew kullanıyorsanız)
  • curl -fsSL https://clawd.bot/install.sh | bash
  • npm install -g clawdbot@latest
  • clawdbot onboard --install-daemon
  • clawdbot gateway (Başlatma komutu)

CLAWDBOT (MOLTBOT) ÜCRETLİ Mİ?

Moltbot uygulaması ücretsiz ancak çalıştırdığınız yapay zeka modelinin API ücretlerini ödersiniz.

ETİKETLER
#Teknoloji
