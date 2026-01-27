Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Teknoloji devi Google, 68 milyon dolarlık "gizli dinleme" uzlaşmasını kabul etti

Kullanıcılarını izinsiz dinlediği gerekçesiyle mahkemelik olan Google, yasal süreci sonlandırmak adına 68 milyon dolarlık ödemeyi kabul etti. Teknoloji devinin başını ağrıtan iddialar, sesli asistanın komut verilmeden ortamı kaydettiği yönündeydi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.01.2026
11:55
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
11:55

Google, kullanıcılarını gizlice dinlediği iddiaları üzerine açılan davada 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Teknoloji devi firma, anlaşmayı akıllı cihaz kullanıcılarının bilgileri dışında dinlendiği gerekçesiyle açılan toplu davayı sonlandırmak için imzaladı.

The Hill'in haberine göre, North California federal mahkemesine sunulan dava dosyasında, sürecin Google'ın sesli asistan teknolojisi "Google Assistant" ile ilgili iddialar üzerine başladığı belirtildi.

Teknoloji devi Google, 68 milyon dolarlık "gizli dinleme" uzlaşmasını kabul etti

"GOOGLE ASSİSTANT, KULLANICI ÇAĞIRMADIĞINDA BİLE ÇALIŞTI"

Dosyada, söz konusu aracın yalnızca "Hey Google" veya "Okay Google" gibi ifadeler kullanıldığında ya da cihaz üzerindeki bir düğmeye basıldığında kayıt yapması gerektiği ancak bu ifadeler kullanılmadığı halde, kullanıcıların özel konuşmalarını kaydettiği ve bunun Google telefonları, ev tipi akıllı hoparlörler, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve kablosuz kulaklıklar dahil birçok ürünü kapsadığı öne sürüldü.

Google, uzun sürebilecek hukuki sürecin yol açacağı belirsizlik, risk ve maliyeti önlemek amacıyla 68 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini bildirdi. Uzlaşmanın geçerli sayılması için ABD Bölge Yargıcı Beth Labson Freeman tarafından onaylanması gerekiyor.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple da 3 Ocak'ta, sesli asistan teknolojisi "Siri"nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

ETİKETLER
#Teknoloji
