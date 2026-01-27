Menü Kapat
10°
WhatsApp için Avrupa Birliği beklenen kararını resmen verdi: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor

Avrupa Birliği Komisyonu, 45 milyon kullanıcı barajını aşan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı "Çok Büyük Çevrimiçi Platform" kategorisine dahil etti. Mayıs ayına kadar süre tanınan platform artık çok daha ağır yasal yükümlülüklerle karşı karşıya kalacak.

Avrupa Birliği Komisyonu, WhatsApp'ı "Çok Büyük Çevrimiçi Platform" olarak tanımlama kararı aldı. Uygulamanın, AB genelinde 45 milyon kullanıcı eşiğini aştığı için bu listeye dahil edildiği belirtildi. WhatsApp artık Dijital Hizmetler Yasası kapsamında çok daha katı kurallara tabi olacak.

WhatsApp'ın özel mesajlaşma ve çevrimiçi platform özelliklerini içeren hibrit bir hizmet olduğu anımsatılan açıklamada, kullanıcıların bilgi, güncelleme ve duyurular yaymasına imkan tanıyan WhatsApp Kanallar özelliğinin, çevrimiçi platform hizmeti tanımına girdiği ve bu nedenle AB'deki çevrimiçi platformların uyması gereken genel yükümlülüklere tabi olduğu kaydedildi.

WhatsApp için Avrupa Birliği beklenen kararını resmen verdi: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor

WHATSAPP'A MAYIS AYINA KADAR SÜRE

Açıklamada, yeni tanımlama kapsamında WhatsApp'ın ek yasal yükümlülüklere uymak için mayıs ayı ortasına kadar süresi olduğu belirtilerek, "Bu yükümlülükler, temel insan hakları ve ifade özgürlüğünün ihlali, seçim manipülasyonu, yasa dışı içerik yayılması ve gizlilik endişeleri gibi hizmetlerinden kaynaklanan sistemik risklerin uygun şekilde değerlendirilmesini ve azaltılmasını içeriyor." ifadesi kullanıldı.

AB içinde Facebook, Instagram, YouTube ve LinkedIn gibi çeşitli platformlar çok büyük olarak sınıflandırılırken, bunların yasa dışı ve zararlı içerikle daha fazla mücadele etmesi gerekiyor.

#Teknoloji
