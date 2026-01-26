Sony'nin yapmadığını yaptı! Bir kişi kendi imkanlarıyla taşınabilir PlayStation 4 üretti

Bir Reddit kullanıcısı, kendi imkanlarıyla taşınabilir bir "PlayStation 4 Slim" el konsolu yaptı. Geliştirilen cihaz, sadece görüntü aktarımı yapan Portal'ın aksine oyunları doğrudan kendi hafızasında çalıştırabiliyor. Yani orijinal konsol gibi tam sürüm PS4 oyunlarını herhangi bir internet bağlantısına veya harici cihaza ihtiyaç duymadan oynatabiliyor.

Videocardz'ın haberine göre, projeyi hayata geçiren tasarımcı aylar süren işlemlerin ardından konsolun son derece kararlı, tamamen işlevsel ve kullanım açısından güvenli hale geldiğini ifade etti.

ANAKART KESİLEREK KÜÇÜLTÜLDÜ

Kullanıcı, sistemi taşınabilir bir kasaya sığdırabilmek için orijinal PS4 Slim anakartını detaylıca inceledi. Ve anakart üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda işlevsellikten ödün vermeden boyutu küçültmek için parça üzerinde kesme ve modifikasyon işlemleri uyguladı.

Isınma sorunlarının da önüne geçmek için aktif sıcaklık yönetimine sahip yeniden tasarlanmış bir soğutma sistemini devreye alan modlama uzmanı, sistemin güvenliği için ise özel bir yazılıma sahip ESP32 mikro denetleyici kullandı. Entegre edilen parça, sıcaklık izleme, acil durum kapatma eşikleri, güç takibi ve pil şarj denetimi gibi kritik görevleri üstleniyor.

3 SAATE VARAN PİL ÖMRÜ VE OLED EKRAN SUNUYOR

Cihazın teknik özellikleri incelendiğinde, 16:9 formatında 7 inçlik 1080p OLED bir panelin kullanıldığı görülüyor. Görüntüyü harici bir ekrana aktarmak isteyenler için HDMI çıkışı da unutulmamış.

Güç tarafında ise her biri 6000 mAh değerinde olan altı adet 21700 pil hücresi tercih edildi. Toplamda yaklaşık 130 Wh enerji sağlayan batarya kurulumu, güç tüketimine bağlı olarak değişken bir performans sunuyor.

Paylaşılan verilere göre konsol, yaklaşık 44W güç tüketiminde 2,7 ila 3 saat arasında oyun deneyimi vaat ediyor. Daha ağır yük altında ve 88W civarı tüketimde ise süre 1,3 ila 1,5 saate kadar düşebiliyor. Pillerin zarar görmesini engellemek adına voltaj 10V seviyesine indiğinde sistem kendini otomatik olarak kapatıyor.

Geliştiricinin el emeğiyle ortaya çıkardığı proje için henüz bir "dönüşüm kiti" satışı veya parçaların açık kaynak olarak paylaşılması gündemde değil.