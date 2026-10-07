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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 17:38

CS2'de hile sorununa kökten çözüm

Dünyaca ünlü Counter-Strike 2 oyunundaki hile sorunu kullanıcıların tepkisini çekiyor. Bir araştırmacı CS2 oyununa ilişkin hile yapan hesapları kökten silecek bir sistem geliştirdi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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CS2'de hile sorununa kökten çözüm
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 17:38

'deki hile sorununa köklü bir çözüm bulmayı hedefleyen bir araştırmacı, hilecilerin sadece yeni bir hesap açarak oyuna geri dönmesini engelleyecek yenilikçi bir sistem geliştirdi.

Yüksek lisans tezi kapsamında hazırlanan bu yöntem, hesapları değil doğrudan oyuncunun kendisini tespit edip engellemeyi amaçlıyor.

CS2'de hile sorununa kökten çözüm

HİLECİLER DAVRANIŞSAL BİYOMETRİ İLE TESPİT EDİLİYOR

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (NTNTU) "Magga" kullanıcı adlı bir araştırmacı tarafından geliştirilen sistem, oyuncuların klavye ve fare kullanım alışkanlıklarını analiz eden davranışsal biyometri teknolojisine dayanıyor. CS2'nin hâlihazırda kaydettiği maç demoları üzerinden çalışan altyapı, her oyuncu için benzersiz bir "CS parmak izi" oluşturuyor.

CS2'de hile sorununa kökten çözüm

FARE KULLANIMI HASSASLIĞI TESPİT EDİLİYOR

Geliştirici, sistemin mantığını "Mevcut banlar hesapları hedef alıyor, bu yüzden hileciler sadece yeni bir hesap açıp yollarına devam ediyor" sözleriyle özetliyor. Geliştirilen metot, farklı demolardaki klavye ve fare kullanımındaki kas hafızasına dayalı alışkanlıkları kıyaslayarak iki farklı hesabın aynı kişiye ait olup olmadığını belirliyor.

Webtekno’da yer alan haberde 1.000'den fazla oyuncunun yer aldığı veri setinde yapılan testlerde çarpıcı sonuçlar elde edildi:

•    Fare Parmak İzi: Oyuncuları %100 doğrulukla tespit etti.
•    Klavye Parmak İzi: Oyuncuları %98 doğrulukla tespit etti.
•    Hibrit (Klavye + Fare): İki verinin birleşimi, bilinen tüm aynı oyuncu eşleşmelerini diğer hesaplardan kesintisiz biçimde ayırmayı başardı.

Testler sırasında sistem, daha önce bilinmeyen yan hesapları yani smurf'leri de ortaya çıkardı. Başlangıçta false positive yani hatalı tespit sanılan durumlar manuel olarak incelendiğinde bu hesapların aslında veri setindeki mevcut oyunculara ait ikincil hesaplar olduğu anlaşıldı.

CS2'de hile sorununa kökten çözüm

BİLİNÇSİZ BİR KAS HAFIZASI

Araştırmacı, oyuncuların baskı altında refleksel hareketleri (flick, counter-strafe, sprey kontrolü vb.) binlerce kez tekrarladığını ve bu eylemlerin zamanla bilinçsiz bir kas hafızasına dönüştüğünü belirtiyor.

CS2'de hile sorununa kökten çözüm

Davranışsal biyometrinin tam olarak bu alışkanlıkları ölçtüğünü vurgulayan geliştirici; "Adınızı, rütbenizi, hesabınızı, hatta oyun tarzınızı değiştirebilirsiniz ancak ellerinizi değiştirmek çok daha zordur" ifadesini kullandı.

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ETİKETLER
#Cs2
#Webtekno
#Norveç Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi
#Magga
#Davranışsal Biyometri
#Teknoloji
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